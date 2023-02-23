「人民要的是解方不是解釋」　李彥秀批陳吉仲：不是無心就是無能

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期外界皆在熱議蛋價上漲及蛋荒，連農委會主委陳吉仲也首度道歉，承認缺蛋問題。國民黨台北市議員李彥秀23就透過臉書批評，「不是無心，就是無能！」，陳吉仲的保證與道歉是最廉價的政治商品，人民要的是解方不是解釋。

「不是無心，就是無能」，李彥秀批評，陳吉仲的保證與道歉是最廉價的政治商品，被石頭絆倒可以說沒注意，連續被一個石頭絆倒三次，就是能力問題。她指出，雞蛋不僅是食材，便宜、好吃、有營養、料理方式多樣的特色，更是台灣人的「生活必需品」，根據統計，平均一人一年吃掉近三百顆蛋，雞蛋可說是台灣最受歡迎的食材，而物美價廉的雞蛋，常被拿來與廉價股票作比擬「雞蛋水餃股」。但她感嘆，曾幾何時，民眾跑遍市場、超市、超商卻買不到一顆雞蛋，雞蛋配送車輛更被視為「運鈔車」。

李彥秀表示，過去不是沒發生過短暫的缺蛋問題，但是這兩年缺蛋問題已經成為生活日常，這只說明一件事，農委會主委陳吉仲「不是無心，就是無能！」她提到，2022年1月，陳吉仲保證若缺蛋可以到農委會買雞蛋；2022年3月陳吉仲又說，保證3月底前不缺蛋，結果到了4月中還是缺蛋；到了2023年1月，陳吉仲又保證今年不缺蛋，結果到現在還是買不到雞蛋，保證又再跳票。

李彥秀指出，陳吉仲不是菜鳥，學生時期就參與520農運，更將臺灣農業視為「一生懸命」，2016年總統蔡英文上台，陳吉仲就擔任農委會副主委，更在2019年升任主委至今。

「人民要的是解方，不是解釋」，李彥秀表示，連續兩年缺蛋問題，陳吉仲只能雙手一攤道歉，這樣的保證與道歉，真的是最廉價的政治商品。她強調，責任政治是民主國家最基本的要求，沒有對策就換人，沒有能力就下台，沒有心思就滾蛋，「蔡英文總統、陳建仁院長，要政務官負起責任，有這麼困難嗎？」