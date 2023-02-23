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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他曬台中早餐店叫貨單打臉炎亞綸　狠酸：不是缺蛋是缺「幻覺」

▲▼桃園市議員候選人謝克洋。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨前台南市議員謝龍介的姪子謝克洋。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期蛋價上漲、缺蛋問題延燒，引發民怨也引起熱議。前台南市議員謝龍介的姪子謝克洋23日就貼出一家台中早餐店的叫貨單表示，店家喊不只雙北缺蛋，連台中也面臨一樣的困境，謝克洋除了分享這件事外也打臉稱「每天都吃得到蛋」的藝人炎亞綸，大酸「炎亞綸就說沒有缺蛋，你們不是缺蛋，是缺一個幻覺啦！」

謝克洋貼出兩張台中早餐店叫貨單表示，店家來信告訴他，本來11月的時候向廠商叫蛋，都能夠叫足15公斤、一公斤價格82塊左右，現在叫貨都叫不滿15公斤以外，價格還上漲到85塊，且過去還能夠挑選蛋的大小，現在都是廠商自動分配，我們小店家生意不好做，價格也不敢隨意調漲，希望他能幫忙把這件事宣傳出去，不是只有雙北缺蛋，連其他地方都面臨一樣的困境。

謝克洋除了貼出店家叫貨單分享此事外，更在文末大酸炎亞綸，因炎亞綸日前針對缺蛋荒一事稱「啊我最近每天都吃到蛋，是不是幻覺啊？」且提到「啊就故意的啊，怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？」他便藉此狠酸，在那叫什麼，炎亞綸就說沒有缺蛋，你們不是缺蛋，是缺一個幻覺啦！」

▲▼台中早餐店叫貨單。（圖／翻攝自謝克洋臉書）

▲台中早餐店去年11月的叫貨單。（圖／翻攝自謝克洋臉書）

▲▼台中早餐店叫貨單。（圖／翻攝自謝克洋臉書）

▲台中早餐店今年二月的叫貨單。（圖／翻攝自謝克洋臉書）

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