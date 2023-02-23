「永齡雞蛋」是蛋界iphone？　綠委轟郭台銘：先把自己鬍子刮乾淨

▲永齡農場雞蛋比旁邊雞蛋貴快一百元。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 林楚茵，下同）

記者詹宜庭／台北報導

國內近期蛋量供應不足，雞蛋價格飆漲，鴻海創辦人郭台銘日前痛批，這種沒有人能倖免的「蛋蛋危機」，在短時間內看不到盡頭。對此，民進黨立委林楚茵23日指出，永齡農場的雞蛋在超市賣價1盒12顆228元，比旁邊的雞蛋貴快一百元，批評「根本是雞蛋界的iphone！郭台銘刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨。」

郭台銘日前表示，一連幾天，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平歷史高點。這種無人能倖免的「蛋蛋危機」，在短時間內看不到盡頭。而農委會公布「緩解蛋荒」的時間點，也從2月底不斷延到3月中旬，可見目前政府尚未找到有效的調控作為。

對此，林楚茵今日在臉書貼出超市賣蛋的照片說，永齡農場的雞蛋在超市賣價是1盒12顆228元，比旁邊的雞蛋貴快一百元，批評「這算不算雞蛋界的iphone ?到底是誰的蛋蛋危機？郭董要不要出面回應？」



林楚茵透露，永齡農場的農產品，不僅供應有季節生產問題，農產價格高低也有供需成本問題。林楚茵說，她不是農業專家，只是一個消費者，不會去質疑這盒兩百多的雞蛋價格太貴，但還是要呼籲郭台銘，「在刮別人鬍子之前，先把自己刮乾淨。」