這裡有蛋！左營早市闆娘：可以事先訂　她霸氣拎走一大袋217元

記者許宥孺／高雄報導

國內近期蛋價上漲，加上缺蛋問題延燒，引發民怨。《ETtoday新聞雲》今（23）日實際走訪高雄左營區早市，店家表示，確實有感受到搶蛋潮，不過都還買的到，也可以事先跟她訂。記者就直擊到一名婦人狂掃一大袋蛋，一斤55元，結帳總共217元。

▲記者直擊左營區早市蛋況。（圖／記者許宥孺攝）

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記者今日走訪高雄左營區早市，詢問市場蛋商近期是否有感受到搶蛋潮？老闆娘表示，確實有搶蛋的感覺，消費者看到還有蛋，就會買比較大包，如果到處買不到就會多買。截至上午11點，今日銷售狀況有比正常狀況多。

▲▼老闆娘正在打包消費者事先訂好的白蛋。（圖／記者許宥孺攝）

不過架上仍有不少蛋，老闆娘手邊則不停的取蛋秤斤，並打包成一袋一袋的。老闆娘說，其實事先跟她訂，都可以幫忙留，有些生意人就會先訂。

南部民眾真的有感受到缺蛋嗎？老闆娘說：「現在目前還好，因為都還買的到，只是中盤商就是會四處調，調不到給我們。」

「一斤55！」一名婦人來買白蛋，她表示，對於「缺蛋」的問題，她認為是還好，至少她來市場都買的到，賣場的部分，因為是洗選蛋，放不了太久，所以她不會去連鎖賣場買。結完帳，一袋白蛋總價217元。

▲婦人挑了一大袋蛋。（圖／記者許宥孺攝）

至於漲價是否有感，老闆娘說：「差不了多少，一斤漲2塊而已。」她認為，慢慢漲價對消費者來說較沒感覺，不像之前懸殊很大，整體來說，現在蛋價對南部人來說還是可以接受，聽說北部比較慘。