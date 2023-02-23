　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨救觀光「慘」業　朱立倫：增兩岸航點、小三通先開放陸客

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫國家政策研究基金會今（23）日召開《國門開，觀光客來了嗎？》記者會，由董事長朱立倫、執行長柯志恩及中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽共同探討觀光問題。朱立倫指出，我國觀光旅遊競爭力也從32名降到37名，政府需要軟硬皆施，靠「智實力」將產業危機變轉機。

▲▼朱立倫【國門開，觀光客來了嗎？】記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱立倫【國門開，觀光客來了嗎？】記者會。（圖／記者周宸亘攝）

疫情封鎖國境兩年多後，台灣終於在去年10月13日迎來開放時刻，然而台灣真的準備好了嗎？朱立倫細數，來台旅客人數在2016年以前，每一年可成長15.6%，但之後成長率只剩3.6%，至於國旅人均旅遊停留天數只有1.47天，但來台觀光客停留時間平均有6.76天，跟國旅相比，觀光收益也差異很大。

朱立倫強調，過去台灣曾經提出10年觀光業創造「兆元產值」計畫，意即年年要有3百多億美金的收入，但現在的觀光產業，不是產業的「產」，而是悽慘的「慘」，觀光消費的赤字也越來越大，在疫情前2019年我國觀光支出是205億美元，但收入只有144億美元，逆差從2016年的32億美元擴大到2019年的61億美元；觀光旅遊競爭力也從32名降到37名。

朱立倫認為，台灣有最好的軟實力，有中華文化最好的底蘊、原住民文化，以及各地的特色美食，有沒有充分的發揮？至於硬實力的部分，這是最需要改進的，尤其台灣的交通死亡率高於OECD的國家，還被CNN列為「行人地獄」，都會阻礙很多觀光客來台旅遊。朱立倫強調，要振興觀光業，台灣政府需要軟硬皆施，靠「智實力」將產業危機變轉機。

柯志恩則從網路數據分析指出，最近3個月關於觀光旅遊的議題中，大部分都是在討論出國觀光旅遊。疫後台灣要面臨其他國家的激烈競爭，導致難以吸引國際觀光客。她表示，台灣在疫後的觀光政策實在是「落後部署」！遲至今年2月中，才邀請來國外共200名旅遊業者來台賞燈與踩線。柯志恩質疑，這樣落後部署是要如何配合重大節慶活動來吸引外國觀光人潮？

最後，柯志恩提出5大觀光建議主張，第一：放下畫地自限的觀光政策；第二：打造觀光高值化、差異化、國際化；第三：改善觀光旅遊業工、缺才問題；第四：開拓多元觀光客源市場；第五：服務加值、品質和安全提升。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，交通部提出的2023國際觀光行銷預算約60億，很多業者都表示不同意見，當中還有很大的部分是用於缺工補貼，比起其他國家來說，台灣的國際觀光行銷預算實在很少。他特別指出，政府發的「水果券」不是送水果禮盒，而是送便利商店的一小盒水果，令人失望。

ET快訊
美國工程師不會「賣肝」！台積電員工：會挑戰上級、拒絕分派
滴妹「春酒穿搭很有誠意」！　巨胸快撐爆
快訊／26歲女海邊遭大浪捲走！　送醫不治
快訊／力「婉」狂瀾！王婉諭任時代力量新黨主席
惡夢正要開始！　蛋農：供應要2年才會回穩
落漆級「總統府副秘書長」找6上市櫃喬事！　不懂英文破功
跑超市4趟「蛋架全空」　他酸爆：你缺的不是蛋，是錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

就是這25人！北市曝酒駕累犯「拒測2次遭罰36萬」　還有人3度毒駕

電價漲不漲？特別預算再挹注台電500億　陳建仁喊話保持合理價位

溫暖照顧、堅韌復原　鄭文燦：3800億預算盡可能把照顧擴大

周玉蔻喊「缺蛋是假議題」　轟陳吉仲能力太差：繼續當閣員是災難

快訊／力「婉」狂瀾！王婉諭任時代力量新黨主席　3／1就任

交通部推3區通勤月票7月上路　直轄市補助50%、非直轄市75%

見超市有蛋手刀衝去買！　「一盒305」最美發言人嚇壞喊夭壽

合體送暖街友！馬英九談國民黨總統人選　羅智強嚇：不要害我

保時捷淪廢鐵！他酒駕被吊扣牌照2年　辯「初犯無肇事」遭駁回

國民黨救觀光「慘」業　朱立倫：增兩岸航點、小三通先開放陸客

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

就是這25人！北市曝酒駕累犯「拒測2次遭罰36萬」　還有人3度毒駕

電價漲不漲？特別預算再挹注台電500億　陳建仁喊話保持合理價位

溫暖照顧、堅韌復原　鄭文燦：3800億預算盡可能把照顧擴大

周玉蔻喊「缺蛋是假議題」　轟陳吉仲能力太差：繼續當閣員是災難

快訊／力「婉」狂瀾！王婉諭任時代力量新黨主席　3／1就任

交通部推3區通勤月票7月上路　直轄市補助50%、非直轄市75%

見超市有蛋手刀衝去買！　「一盒305」最美發言人嚇壞喊夭壽

合體送暖街友！馬英九談國民黨總統人選　羅智強嚇：不要害我

保時捷淪廢鐵！他酒駕被吊扣牌照2年　辯「初犯無肇事」遭駁回

國民黨救觀光「慘」業　朱立倫：增兩岸航點、小三通先開放陸客

快訊／連20降！本土+14083「比上周減少14.5%」　增37死

就是這25人！北市曝酒駕累犯「拒測2次遭罰36萬」　還有人3度毒駕

台灣本田預告下半年還有「重量級新車」　有望是國產化大改款CR-V

陳文茜高燒40度「最新病況曝光」　突PO臥床照自嘲：死相應該不錯

電價漲不漲？特別預算再挹注台電500億　陳建仁喊話保持合理價位

最壞示範！台中騎士載小孩闖紅燈被叭不爽　攔車嗆聲下場慘

欣興遇逆風展望保守 1美系外資開槍降評

最萌人氣王搜救犬開放認養！Snow超愛撒嬌　7年退役等下一個家

溫暖照顧、堅韌復原　鄭文燦：3800億預算盡可能把照顧擴大

倒車「轉圈圈」墜60m山谷！她一關鍵躲死劫　勇消90度垂降救人

虎斑貓努力「嗯嗯」狂擠酸梅嘴 奴才目睹被萌翻狂喊：好可愛！

政治熱門新聞

快訊／東引地區指揮部上兵執勤時輕生　陸軍配合檢警調查釐清案情

快訊／政院3800億特別預算通過！　10項目強化經濟、共享經濟成果

通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

蔡正元稱白宮有「毀滅台灣計畫」　假消息來源曝光

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

幻象2000滑行中副油箱落　空軍證實

秦慧珠諷只顧初選！徐巧芯霸氣捐這數字

「哪裡比徐巧芯專業？」　費鴻泰10字回應

快訊／力「婉」狂瀾！王婉諭任時代力量新黨主席　3／1就任

陳建仁曝4月普發6000元　「朝野黨團盡快通過就越早發」

不是北農！鄭世維接漁產公司董事長

蔡英文傳訪美　官員揭「時機成熟就成行」

快訊／立法院新會期召委出爐！　「綠白合」藍痛失衛環、教育召委

行政院今將通過3800億疫後特別預算案

更多熱門

相關新聞

見超市有蛋手刀衝去買！　「一盒305」最美發言人嚇壞喊夭壽

見超市有蛋手刀衝去買！　「一盒305」最美發言人嚇壞喊夭壽

國內蛋荒再起，雞蛋價格上揚，民怨四起，國民黨發言人李明璇也分享，自己為了買蛋，拜託家人到傳統市場幫忙找找，白蛋一斤60、紅蛋一斤都漲到92塊，還不一定有，自己經過百貨公司的超市看到雖然有蛋，但是是有機的，一盒要305元，而平常一盒90元到130元的洗選蛋全賣光，「真的夭壽貴！」

合體送暖街友！馬英九談國民黨總統人選　羅智強嚇：不要害我

合體送暖街友！馬英九談國民黨總統人選　羅智強嚇：不要害我

秦慧珠、徐巧芯舌戰「殺紅眼」　朱立倫：請多說好話

秦慧珠、徐巧芯舌戰「殺紅眼」　朱立倫：請多說好話

1200月票「中央這幾項」盼全額補助　侯友宜：減少地方財政困窘

1200月票「中央這幾項」盼全額補助　侯友宜：減少地方財政困窘

民進黨總統初選時程出爐　朱立倫開酸了

民進黨總統初選時程出爐　朱立倫開酸了

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面