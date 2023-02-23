國民黨救觀光「慘」業　朱立倫：增兩岸航點、小三通先開放陸客

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫國家政策研究基金會今（23）日召開《國門開，觀光客來了嗎？》記者會，由董事長朱立倫、執行長柯志恩及中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽共同探討觀光問題。朱立倫指出，我國觀光旅遊競爭力也從32名降到37名，政府需要軟硬皆施，靠「智實力」將產業危機變轉機。

▲朱立倫【國門開，觀光客來了嗎？】記者會。（圖／記者周宸亘攝）

疫情封鎖國境兩年多後，台灣終於在去年10月13日迎來開放時刻，然而台灣真的準備好了嗎？朱立倫細數，來台旅客人數在2016年以前，每一年可成長15.6%，但之後成長率只剩3.6%，至於國旅人均旅遊停留天數只有1.47天，但來台觀光客停留時間平均有6.76天，跟國旅相比，觀光收益也差異很大。

朱立倫強調，過去台灣曾經提出10年觀光業創造「兆元產值」計畫，意即年年要有3百多億美金的收入，但現在的觀光產業，不是產業的「產」，而是悽慘的「慘」，觀光消費的赤字也越來越大，在疫情前2019年我國觀光支出是205億美元，但收入只有144億美元，逆差從2016年的32億美元擴大到2019年的61億美元；觀光旅遊競爭力也從32名降到37名。

朱立倫認為，台灣有最好的軟實力，有中華文化最好的底蘊、原住民文化，以及各地的特色美食，有沒有充分的發揮？至於硬實力的部分，這是最需要改進的，尤其台灣的交通死亡率高於OECD的國家，還被CNN列為「行人地獄」，都會阻礙很多觀光客來台旅遊。朱立倫強調，要振興觀光業，台灣政府需要軟硬皆施，靠「智實力」將產業危機變轉機。

柯志恩則從網路數據分析指出，最近3個月關於觀光旅遊的議題中，大部分都是在討論出國觀光旅遊。疫後台灣要面臨其他國家的激烈競爭，導致難以吸引國際觀光客。她表示，台灣在疫後的觀光政策實在是「落後部署」！遲至今年2月中，才邀請來國外共200名旅遊業者來台賞燈與踩線。柯志恩質疑，這樣落後部署是要如何配合重大節慶活動來吸引外國觀光人潮？

最後，柯志恩提出5大觀光建議主張，第一：放下畫地自限的觀光政策；第二：打造觀光高值化、差異化、國際化；第三：改善觀光旅遊業工、缺才問題；第四：開拓多元觀光客源市場；第五：服務加值、品質和安全提升。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，交通部提出的2023國際觀光行銷預算約60億，很多業者都表示不同意見，當中還有很大的部分是用於缺工補貼，比起其他國家來說，台灣的國際觀光行銷預算實在很少。他特別指出，政府發的「水果券」不是送水果禮盒，而是送便利商店的一小盒水果，令人失望。