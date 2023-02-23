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見超市有蛋手刀衝去買！　「一盒305」最美發言人嚇壞喊夭壽

▲▼國民黨發言人李明璇買雞蛋。（圖／翻攝李明璇臉書）

▲國民黨發言人李明璇嘆買蛋困難。（圖／翻攝李明璇臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

國內蛋荒再起，雞蛋價格上揚，民怨四起，國民黨發言人李明璇也分享，自己為了買蛋，拜託家人到傳統市場幫忙找找，白蛋一斤60、紅蛋一斤都漲到92塊，還不一定有，自己經過百貨公司的超市看到雖然有蛋，但是是有機的，一盒要305元，而平常一盒90元到130元的洗選蛋全賣光，「真的夭壽貴！」

李明璇說，自己的孩子因為喜歡吃蛋，她想要幫家裡雞蛋補貨，但蛋已經一陣子不好買，有拜託家人幫忙到傳統市場看看，可是白蛋一斤要60，紅蛋一斤還漲到92塊，重點是還不一定有。

李明璇透露，她又特別到百貨公司的超市看，發現冷藏區有蛋，跑過去看一盒竟要305元，是有機蛋，而其他洗選蛋全都賣光了，只剩這個選擇，「真的夭壽貴！」

李明璇說，為了買蛋她不放棄，過幾天忙完工作後，又走到行天宮捷運站附近的連鎖超市，因為第一次光顧這間門市，晃了幾個走道沒找到蛋品區，就去詢問正在整貨的店員，對方突然左顧右盼，再小聲的跟另一位店員使眼色說，「去後面拿一盒給這位小姐」，然後轉身對我說，「不好意思啦，我們分時段賣，不然妳也知道不夠賣啊」，她才順利買到一盒62元的雞蛋。

李明璇感嘆，想要買雞蛋竟然經歷了「走後門」，有路人看到這一幕，紛紛詢問可不可以也讓他們買一盒，差點擠進去人家的倉儲區，「所以某些人說得對啦⋯明明就有蛋，而買不起蛋是你的問題。」

對於有民眾質疑超市跟有機的東西本來就很貴，李明璇回應，在傳統市場買蛋漲價已經是過去的2倍，而且現在不一定每次去都買得到，連傳統市場都跟超市一樣限購了，且她也知道「有機蛋」的成本不便宜，只是現場只剩有機蛋的選擇。

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