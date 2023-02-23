就是這25人！北市曝酒駕累犯「拒測2次遭罰36萬」　還有人3度毒駕

▲2023年2月23日台北市酒駕累犯公布名單。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

記者袁茵／台北報導

台北市交通事件裁決所依據酒（毒）駕新規，第20次公告酒（毒）駕累犯計有25名，其中以酒駕拒測第2次者處罰鍰新台幣36萬元的陳永承為此次罰鍰最高者。

針對屢次酒（毒）駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰新台幣9萬元、駕駛汽車處罰鍰新台幣12萬元，酒（毒）駕累犯第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰新台幣9萬元，酒（毒）駕拒測第2次者處罰鍰新台幣36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬。

除了以上罰鍰外，並得公布酒（毒）駕累犯的姓名、照片及違規事實，及吊銷駕駛執照3至5年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年，吊扣牌照期間不得使用該車輛。

北市裁決所23日公告酒（毒）駕累犯名單25名，至今已累計217名，酒駕累犯2次為19名，包括周辰瑋、吳建璋、吳俊宏、張嘉仁、邱軍豪、張紹峰、陳國清、林偉弘、周承浤、雲中韋、張孝武、郭俊源、董坤叡、張禾唯、徐聖雄、李劻軒、蘇宜駿、梁朝鑫、謝政宏。

毒駕累犯3次1名為洪浩翔，酒駕累犯3次4名，計有沈暐翔、葉志成、劉峰濬、歐尚進，另外，陳永承因酒駕拒測2次，成為本次公布名單中處罰鍰最高者，處罰新台幣36萬元。

裁決所提及，自2022年3月31日新法施行起，已累計公布酒（毒）駕累犯名單20次，累計217名，其中男性占98%為大宗，年齡分布主要為30至59歲（82%）青壯年居多，又以40至49歲最多（33%），駕駛機車占56%；外縣市民眾遭警方取締近7成，攔停時段主要分布在上午時段94件（43%），下午時段51件（24%）次之。

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