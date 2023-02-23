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信封袋「每人1萬元」 買票！蕭景田被起訴　林杏兒：相信司法公正

▲▼台北市新科議員林杏兒。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員林杏兒。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

前國民黨中常委蕭景田和黨部執行長曾繁川，於2022年九合一大選前涉嫌替台北市議員林杏兒行賄多名里長賄選，士林地檢署23日偵結，依照違反選罷法投票行賄罪嫌，將蕭、曾提起公訴，收受1萬元現金9名里長也遭訴。對此，林杏兒低調回應，相信司法不會冤枉無辜清白之人。

針對前國民黨中常委蕭景田遭起訴一事，林杏兒23日表示，本案已進入司法程序，本人尊重司法，也相信司法公正，不會冤枉無辜清白之人。

蕭景田、曾繁川在選前為求林杏兒順利當選，用信封袋裝林杏兒選舉文宣及現金1萬元，求選區內同黨里長投票及幫忙拉票，林杏兒也於去年12月2日經公告當選。

士林地檢署接獲相關情資後立即分案，由蔡景聖檢察官指揮北市調查處執行搜索蕭景田住居所等處，約詢曾繁川及多位里長，並通知證人林杏兒等人到庭，但蕭經傳喚始終未到，檢調前往蕭位於彰化住宅搜查，蕭竟上演「翻牆落跑」，去年12月29日遭通緝，蕭躲5天直到今年1月3日才自行到案，蕭前、後遭2度聲押，法院最後裁定1500萬元交保。

檢方根據里長們證述、扣案物及相關證據等，認蕭景田、曾繁川共同涉有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，而另許姓等9名收下現金里長，則認現金是蕭給黨內的資源，並無收受賄賂事實，因此被依投票受賄罪起訴，另名張姓里長因認罪獲緩起訴。

士檢表示，接獲相關情資後，除就曾姓樁腳買票犯行深入釐清、縝密查證，並依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向士林法院對林杏兒提當選無效之訴，今年2月13日也首次開庭。

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