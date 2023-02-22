北市府樓梯堆雜物！議員憂影響避難速度　轟蔣萬安「公安聯檢」淪作秀

▲北市府地下停車場通往地面層的樓梯堆滿雜物。（圖／台北市議員鍾佩玲辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

土耳其日前發生大地震，也讓位於地震帶的台灣人民十分擔心。民進黨台北市議員鍾佩玲日前探訪台北市政府大樓，卻發現一樓多處出入口封閉無法開啟，安全梯也有缺失，倘若北市發生巨大危難需緊急疏散時，市府員工恐陷危險之中。對此，北市府公管中心回應，確實有堆放雜物情形，目前已全部清除，未來每周至少加強一次巡檢。

鍾佩玲表示，依「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」規定，避難層出入口及避難層以外樓層出入口不得封閉或阻塞，另依北市消防公安聯合稽查及台北市建築物公共安全自我檢核表規定項目，「安全梯」、「直通樓梯」及「緊急進口」是否遭封閉、阻塞、改造致妨礙逃生避難，都是必看項目。

鍾佩玲提及，北市府地下停車場通往地面層的兩處直達樓梯，遭堆置樓梯、推車及纜線等各項雜物，宛如儲藏室。地下停車場為市府員工防空避難之場域，試想若真發生緊急危難需至地下停車場避難，停車場出入口恰巧損毀，宛如儲藏室的直通樓梯，不會嚴重影響員工避難後的疏散速度？

鍾佩玲指出，防災疏散是建物內人員快速疏散至戶外為原則，市府以「安全」為由，除了東南西北4座大門外，其餘安全門皆全數關閉，無法開啟。先不論市府違法，員工逃生要捨距安全梯10公尺的安全門，前往距離近百公尺的4座大門，讓數千的市府員工集中疏散，致需花費更多時間才能逃至戶外，這樣對嗎？

鍾佩玲質疑，蔣萬安就任已過半百日，對於各項事務理應更加敏銳，蔣萬安1月18日親自率隊去錢櫃突襲檢查公安，但在面對土耳其大震， 有親自了解一下市府防救災設施是否正常運作？市府大樓的安全梯及緊急安全門有無問題？「公安聯檢」不應淪為作秀工具，唯有多一份細心，才能讓市府員工可以在安全無虞的環境下工作。

鍾佩玲認為，有鑑於「政府機關」非為北市消防公安聯合稽查對象， 蔣萬安應立即擬訂北市府各機關公共安全自我檢核標準作業程序，以維市府員工安全，並提供2015年至今，北市府對市府大樓所作公共安全自我檢核紀錄文件。

對此，北市府公管中心回應，市政大樓地下停車場該區確實有堆放雜物情形，瞭解後為機關整修施工於樓梯下方空間暫放物品，目前已全部清除，未來公管中心將每周至少加強一次巡檢停車場，避免類似情形發生；另外該區2處樓梯下方堆放雜物，雖然不影響一般通行與避難，但確實有不妥，公管中心將加強管理巡查，違者通知機關立即清除。