交通部推3區通勤月票7月上路　直轄市補助50%、非直轄市75%

▲台北火車站。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

交通部23日在行政院會報告「行政院促進公共運輸使用方案」，方案內容包括，北北基桃推動單一價格的1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；中彰投苗、南高屏生活圈，則研議採「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票。根據規劃，中央補助直轄市50%、非直轄市75%；台鐵、公路客運中央負擔90%。預計7月上路實施。

依照交通部規劃「促進公共運輸方案」內容，三大都會生活圈(北北基桃、中彰投苗、南高屏)因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

中彰投苗、南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。

另外在觀光景點公共運輸提升部分，則規劃提升台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

鑑於目前各縣市地區公共運輸發展仍有差距，因此推動交通平權為必需的配套工作，交通部將利用公路公共運輸服務升級計畫優先建設中南東部及離島公共運輸環境，同時也會加速補助電動公車路網、新闢公車路線虧損補貼及提升公運路網銜接完整性，縮小區域差距。