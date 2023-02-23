陳建仁曝4月普發6000元　「朝野黨團盡快通過就越早發」

▲行政院長陳建仁主持疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於各界關注的全民普發現金6000元發放時程，行政院長陳建仁23日主持疫後特別預算記者會時表示，今日已將預算案送至立法院審議，審議後看能否馬上通過，或是進入冷凍期。如果需要冷凍期，估算會到4月才發放。陳建仁呼籲立法院朝野黨團，若政院提出的預算「合理、合情、合法」，希望能在審議後盡快通過，越快通過我們越早發放6000元。

媒體詢問，全民普發6000元現金何時會發放？陳建仁表示，政院今日已將預算案送至立法院審議，審議後就看他們能不能馬上通過，或是進入一段冷凍期，如果需要一段冷凍期，估算到4月才會發放。陳建仁也呼籲立法院朝野黨團，若政院提出的預算「合理、合情、合法」，希望能在審議後盡快通過，「越快通過我們越早發放6000元。」

至於國民黨團主張加碼至一萬元，陳建仁回應，疫情對於國人的經濟影響並不完全一樣，普發6000元是合理的，台灣本來就是一個溫暖、願意照顧弱勢的社會，不僅願意提升中小企業振興，也願意讓中低收入戶受到照顧，「這也就是為什麼我們沒有一次每個人都發一樣，甚至在有排富限制。」

陳建仁強調，政府需要照顧每個人，特別是弱勢者，應該給他們更好的照顧，這就是為什麼不發一萬元，而是普發6000元，「期望能讓中小企業越來越好，讓中低收入戶得到越好的照顧。」