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蘇貞昌「400億預備金」不見了　陳建仁：重要預算比預期來得多

▲行政院長陳建仁主持疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長陳建仁主持疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

面對國稅超徵，前行政院長蘇貞昌提出將預留400億元來應付不時之需。不過，根據主計總處提報之「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，政院僅編列13億元作為預備金。對此，行政院長陳建仁說明，編列的預算比預期要來得多，而這些預算編列都相當合理且重要，「相信這樣的預算能照顧到需要照顧的人。」

陳建仁回應，當時編列預算確實有考慮預留400億元來應付不時之需，但在盤點預算過程當中，各部會都很用心思考如何照顧中小企業或中低收入戶等；因此，編列後的預算比預期要來得多，而這些預算編列都相當合理且重要。

陳建仁舉例，像對國民年金保戶自負額給予特別補助補貼50%，「這個太重要了，我們覺得這個應該要加進來」。另外，像疫後就學貸款補助方案，原本沒有考慮到這個區塊，但學貸很重要，應對學貸族提供幫助，照顧到最需要照顧的人。

陳建仁表示，預算編列過程中，有很多好的構想被提出來，也有許多立法委員提出建議，因此才讓這些經費編列用到只剩下10億的預備金，「但我們相信，這樣的預算確實能照顧到需要照顧的每個人。」

▼行政院拍板3800億疫後特別預算案，依三大主軸分配。（圖／行政院提供，點圖可放大）

▲▼行政院拍板3800億疫後特別預算案。（圖／行政院提供）

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