通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

▲行政院長陳建仁主持疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

交通部23日在行政院會報告「行政院促進公共運輸使用方案」，加強推動力道振興公共運輸，並減輕通勤族群交通負擔，以降低私人運具使用所造成之道路壅塞、環保衝擊及交通事故。方案內容包括，北北基桃推動單一價格的1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；中彰投苗、南高屏生活圈，則研議採「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票。

依照交通部規劃「促進公共運輸方案」內容，三大都會生活圈(北北基桃、中彰投苗、南高屏)因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

中彰投苗、南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。

另外在觀光景點公共運輸提升部分，則規劃提升台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

鑑於目前各縣市地區公共運輸發展仍有差距，因此推動交通平權為必需的配套工作，交通部將利用公路公共運輸服務升級計畫優先建設中南東部及離島公共運輸環境，同時也會加速補助電動公車路網、新闢公車路線虧損補貼及提升公運路網銜接完整性，縮小區域差距。

另外，去年10月13日國境解封後，去年來台旅客人次達89萬人次，較原預估的70萬人次增加逾2成。今112年1月單月目標人次已達標，為加速觀光產業復甦，交通部爭取特別預算投入「加速擴大吸引國際觀光客方案」，以辦理促進自由行旅客來臺措施及加速團客來臺措施，有利於帶動商機及照顧中小企業。

另外，旅宿業長期存在缺工問題，近3年因新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊觀光產業，考量國境開放後接待國際旅客之旅宿業缺工程度相當迫切，交通部觀光局針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給獎助金，以有效改善缺工問題，穩定服務量能，達成來臺旅客目標數600萬人次。