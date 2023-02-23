　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

▲行政院長陳建仁主持疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長陳建仁主持疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

交通部23日在行政院會報告「行政院促進公共運輸使用方案」，加強推動力道振興公共運輸，並減輕通勤族群交通負擔，以降低私人運具使用所造成之道路壅塞、環保衝擊及交通事故。方案內容包括，北北基桃推動單一價格的1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；中彰投苗、南高屏生活圈，則研議採「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票。

依照交通部規劃「促進公共運輸方案」內容，三大都會生活圈(北北基桃、中彰投苗、南高屏)因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

中彰投苗、南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。

另外在觀光景點公共運輸提升部分，則規劃提升台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

鑑於目前各縣市地區公共運輸發展仍有差距，因此推動交通平權為必需的配套工作，交通部將利用公路公共運輸服務升級計畫優先建設中南東部及離島公共運輸環境，同時也會加速補助電動公車路網、新闢公車路線虧損補貼及提升公運路網銜接完整性，縮小區域差距。

另外，去年10月13日國境解封後，去年來台旅客人次達89萬人次，較原預估的70萬人次增加逾2成。今112年1月單月目標人次已達標，為加速觀光產業復甦，交通部爭取特別預算投入「加速擴大吸引國際觀光客方案」，以辦理促進自由行旅客來臺措施及加速團客來臺措施，有利於帶動商機及照顧中小企業。

另外，旅宿業長期存在缺工問題，近3年因新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊觀光產業，考量國境開放後接待國際旅客之旅宿業缺工程度相當迫切，交通部觀光局針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給獎助金，以有效改善缺工問題，穩定服務量能，達成來臺旅客目標數600萬人次。

ET快訊
拍屁干擾林書豪罰球「卻被說跟他上床」　啦啦隊女神發聲了！
陳建仁曝4月普發6000！　「朝野黨團盡快通過就越早發」
快訊／拍板！通勤月票來了　各縣市規劃出爐
6台人福岡輪流吃拉麵挨轟！　在台日本人揭3大事實
LIVE／蛋荒逼出限購令！產地蛋農這樣說　炎亞綸每天有蛋吃引
日本節目認證「台灣旅遊大勝南韓」！網揭殘酷真相：別自喜
天母爆「不明液體」街頭亂潑！　騎士脫衣驚見大破洞
西門町知名連鎖服飾店宣布歇業！　半年收掉4間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中南部2種交通月票出爐！　盧秀燕：「中台治理平台」縣市也盼納入

年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢　受害者平均47天發現受騙

秦慧珠、徐巧芯舌戰「殺紅眼」　朱立倫：請多說好話、存好心

通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

陳建仁曝4月普發6000元　「朝野黨團盡快通過就越早發」

民眾拿6000現金有「隱憂」！　國發會籲多在國內消費

1200交通月票「這些項目」中央應全補助　侯友宜：減少地方財政困窘

質疑綠白合有詭　林為洲：民進黨為了千億商機的加熱菸加速進口

綠總統初選時程出爐　朱立倫酸：上次還不是晚了2個月才完成提名

護照申辦量激增　外交部領務局擬借大型場所擴增櫃檯

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

中南部2種交通月票出爐！　盧秀燕：「中台治理平台」縣市也盼納入

年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢　受害者平均47天發現受騙

秦慧珠、徐巧芯舌戰「殺紅眼」　朱立倫：請多說好話、存好心

通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

陳建仁曝4月普發6000元　「朝野黨團盡快通過就越早發」

民眾拿6000現金有「隱憂」！　國發會籲多在國內消費

1200交通月票「這些項目」中央應全補助　侯友宜：減少地方財政困窘

質疑綠白合有詭　林為洲：民進黨為了千億商機的加熱菸加速進口

綠總統初選時程出爐　朱立倫酸：上次還不是晚了2個月才完成提名

護照申辦量激增　外交部領務局擬借大型場所擴增櫃檯

《西遊記》資深男星驚傳病逝！享壽83歲　他哀悼：痛惜良師益友

圍觀飆車被攔查　他衝撞員警逃逸！辯「B柱死角」下場曝

陳子玄28歲成單親媽　曝心願「想生龍鳳胎」網一句話超暖心！

對中年齡「免費玩台南尖山埤度假村」　228連假玩虎頭埤壽星免費

聯電去年獲利創新高　員工均薪大增2成「破200萬元大關」

美國工程師不會「賣肝」！台積電員工：他們會挑戰上級、拒絕分派

中南部2種交通月票出爐！　盧秀燕：「中台治理平台」縣市也盼納入

佐賀出現了！「中2字免費遊九州」2hrs湧入百通來電　業者曝買氣

2027世界盃的起點！中華女足5：0勝巴布亞紐幾內亞

公婆存款借名登記幫繳保費　媳婦離婚「異想天開做這事」慘了

政治熱門新聞

快訊／東引地區指揮部上兵執勤時輕生　陸軍配合檢警調查釐清案情

快訊／政院3800億特別預算通過！　10項目強化經濟、共享經濟成果

蔡正元稱白宮有「毀滅台灣計畫」　假消息來源曝光

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

幻象2000滑行中副油箱落　空軍證實

秦慧珠諷只顧初選！徐巧芯霸氣捐這數字

「哪裡比徐巧芯專業？」　費鴻泰10字回應

不是北農！鄭世維接漁產公司董事長

蔡英文傳訪美　官員揭「時機成熟就成行」

陳建仁曝4月普發6000元　「朝野黨團盡快通過就越早發」

行政院今將通過3800億疫後特別預算案

快訊／立法院新會期召委出爐！　「綠白合」藍痛失衛環、教育召委

他推3800億搶救少子化「一胎補百萬」　轟綠拉布條「邀功」：卑劣

更多熱門

相關新聞

勞保再不改　國家會破產

勞保再不改　國家會破產

陳建仁昔任副總統身兼年金改革召集人時，曾手繪「懸崖勒馬」的圖，表達搶救年金危機的急迫性。但他卻沒有對勞工保險做出絲毫改革，以致勞保財務加速墜崖，很快就要破產。

陳建仁曝4月普發6000元　「朝野黨團盡快通過就越早發」

陳建仁曝4月普發6000元　「朝野黨團盡快通過就越早發」

民眾爽等6000現金有「隱憂」！國發會籲多多在國內消費

民眾爽等6000現金有「隱憂」！國發會籲多多在國內消費

經濟部挹注台電500億特別預算　可望緩解三月電價費率審議壓力

經濟部挹注台電500億特別預算　可望緩解三月電價費率審議壓力

3800億特別預算提振經濟　國發會估經濟成長率「額外增0.45%」

3800億特別預算提振經濟　國發會估經濟成長率「額外增0.45%」

關鍵字：

行政院陳建仁特別條例特別預算交通部

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面