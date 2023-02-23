1200交通月票「這些項目」中央應全補助　侯友宜：減少地方財政困窘





▲侯友宜出席自強國小太陽能光電球場啟用。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

行政院會拍板「中央促進公共運輸使用方案」，瞄準1200元的北北基桃生活圈月票，中央將負擔9成、地方1成，但此特別條例先補助3年，3年後是否回歸公務預算，還要看如何銜接編列。對此，新北市長侯友宜表示，希望中央主導的國道公路、客運、台鐵、機場捷運由中央全額負擔，減少地方財政困窘，且是編列常態性的預算不是用特別預算來支應。

行政院會今日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，原規劃納入北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈共10縣市發行月票，其中，北北基桃1200月票，可搭乘包括生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具，由於特別條例執行3年，所以先規劃補助3年。

侯友宜表示，中央跟地方一起努力重視區域公共運輸，而且以更平易價格提升大眾運輸的能量這絕對是一個好事。而這次的月票，更期待是一個能永續的財政挹注，能夠編列常態性的預算不是用特別預算來支應，更重要的在中央所主導的國道公路、客運、台鐵、機場捷運，希望中央能夠給予全額性補助負擔，減少地方財政困窘，這也是地方深深的期待。

侯友宜強調，期待這次1200元月票，可以帶動區域大眾運輸功能，更重要希望在經費能永續編列預算不只3年，中央主導的國道公路、客運、台鐵、機場捷運由中央全額負擔，大家一起加油，美意才會落實。

