中南部2種交通月票出爐！　盧秀燕：「中台治理平台」縣市也盼納入

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者崔至雲／台北報導

交通部23日在行政院會報告「行政院促進公共運輸使用方案」，方案內容包括，北北基桃推動單一價格的1200月票，以及中彰投苗、南高屏生活圈的「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票。對此，台中市長盧秀燕今（23）日出席行政院會也表示，歡迎交通部規劃該月票，但「中台灣區域治理平台」日前已成立，若未來該平台的其他縣市希望加入，也希望中央能協助。

中彰投苗、南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。

盧秀燕今日出席行政院會，會後接受媒體訪問時他表示，自己很珍惜參加行政院會的機會，因此，只要有機會有時間都會出席。此外，今日在院會過程中，針對月票問題，她與交通部長王國材提到，日前「中台灣區域治理平台」已成立，當中涵蓋8個縣市，未來若這些城市成員願意加入月票行列，希望中央協助，王國材當下就表示樂觀其成，會朝這方向努力。

盧秀燕提到，她今日出席院會，也是替另外7縣市發聲，期待未來有更小區域，或是單獨縣市的交通月票，也希望交通部可以關心，很感謝王國材也給予正面回答。