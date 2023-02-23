綠總統初選時程出爐　朱立倫酸：上次還不是晚了2個月才完成提名

▲朱立倫會後受訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨今中常會通過2024年第16任總統及第11屆區域立法委員提名初選選務工作日程，3月8日中執會成立「2024大選提名策略小組」，並會納入手機民調。相較於民進黨2024已鳴槍起跑，國民黨總統提名時程似乎尚未有進度？國民黨主席朱立倫今（23）日回應，國民黨不會拖，也不會躁進，會一步一腳印、穩扎穩打；朱更提醒，民進黨4年前也是公布一樣的初選時程，最後晚了2個月才完成提名。

有關民進黨總統初選納入手機民調，國民黨是否會比照？朱立倫不願正面表態，僅說現階段最重要的就是南投立委補選，等補選後再討論。

至於台北市黨部主委黃呂錦茹請辭，有一大主因是因為王鴻薇選前造勢晚會費用，原本黨中央要付300萬，結果只付200萬，引發黃呂覺得不受尊重，所以才不想繼續接？朱立倫則說，黃呂錦茹是國民黨的媽媽主委，會繼續跟黨一起打拼，也會繼續領導北市黨部，拼2024年團結勝選。

目前我國仍不開放陸客來台觀光，朱立倫呼籲政府，意識形態要降到最低，應該歡迎無論是國際觀光客還是大陸觀光客，全世界都在拚觀光，後疫情時代有太多觀光業者都希望趕快開放，希望至少先開放小三通，讓陸客來金馬、澎湖，並且趕快增加航點趕快、擴增來台管道，才能帶動旅遊，不然只是大餅畫一畫。