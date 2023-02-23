黨內聲音多！何時表態引關注　侯友宜：現階段全力衝刺市政工作

▲侯友宜出席自強國小太陽能光電球場啟用。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

面對2024總統大選，國民黨內部近期出現很多聲音，黨主席朱立倫昨日提到，國民黨會以不躁進、不拖延，一步一腳印，穩紮穩打的方式，共同努力，外界關心新北市長侯友宜到底何時將表態？對此表示這是現階段更應該努力做好的事，把握現階段市政團隊全力衝刺，扮演好自己角色，讓國家、人民和新北有長足進步。



國民黨近期爆出擬定「大局條款」，立委選舉打算優先提名現任者，引發市議員徐巧芯批「被家暴」，此外，也傳出此條款要卡黨內聲浪最高的侯友宜，引發黨主席朱立倫不滿。

朱立倫昨日在中常會呼籲黨內，團結是唯一的一條路，也是國民黨共同努力目標。目前會先專注南投立委補選，補選之後再來討論相關議題，國民黨會以不躁進、不拖延，一步一腳印，穩紮穩打的方式，共同努力。

對此，侯友宜今（23）日表示，每個人都有自己角色，黨有黨的角色，他個人現在是新北市長，大小建設會逐一落實，秉持為國家、為人民更積極努力做事，讓新北不斷超越新北。

侯友宜強調，這是現階段更應該努力做好的事，把握現階段市政團隊全力衝刺，扮演好自己角色，讓國家、人民和新北有長足進步。