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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡正元爆料拜登有「毀台計畫」！　朱立倫大嘆氣：不要說謠言

▲▼朱立倫【國門開，觀光客來了嗎？】記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱立倫【國門開，觀光客來了嗎？】記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國民黨立委蔡正元近日在臉書發文，引述美國華府廣播節目主持人嘉蘭尼克森（Garland Nixon），指拜登有「毀台計畫」。今（23）日早國民黨主席朱立倫被問及此事，他先是長嘆一口氣，接著提出「8不要」，呼籲各界不要說是非、談謠言，並相信此事是謠言。

蔡正元近日在臉書發文，指美國華府資深媒體人嘉蘭尼克森說，有白宮內線消息透露，當拜登被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的？拜登竟回答「等一下當你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道。」

朱立倫今早出席智庫「搶救觀光慘業」記者會，會後被媒體問及此事。朱先是長嘆一口氣「唉！」接著提出「8不要」，「真的還是一句話，不要說是非、不要聽是非、不要談是非、不要發是非」「不要說謠言、不要聽謠言、不要談謠言、不要發謠言。」他最後強調，「我相信這是謠言！」

對於蔡正元的說法，我外交部回應，所謂的「美國華府著名主持人」，實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，是總部位於俄羅斯，為俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團的一部分；Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立，為俄羅斯政府擁有，其前身為俄羅斯官媒Voice of Russia及RIA Novosti。

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