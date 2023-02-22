國台辦再喊話恢復16兩岸航點　強調大陸疫情「已得到很好的控制」

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸2月初提出優先恢復16個兩岸直航點的建議，但目前尚未獲我方同意。對此，大陸國台辦22日表示，大陸疫情已得到很好的控制，希望民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上提到，陸方大力支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線航班，由航空公司自主動態優化航班安排，「2月13日至19日，兩岸航線執行客運航班共214班，這比1月8日前的每周不到100班增加不少。但相較於2020年前每周最高890班的兩岸定期航班，目前的運力難以滿足兩岸民眾需要。」

朱鳳蓮指出，特別是在民進黨當局單方面限制下，目前大陸僅有北京、上海、廈門、成都4個兩岸直航航點，總體上兩岸往來仍然相當不便。

▼陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



朱鳳蓮強調，當前，大陸疫情已得到很好的控制，兩岸同胞和航空業者熱切期盼全面恢復兩岸直航航點，「2月1日，大陸航空主管部門循兩會協議聯繫渠道促請台方優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，迄未得到正面回復。希望民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。」

另外，對於台灣尚未開方大陸遊客赴台，理由之一是「大陸疫情不透明」，朱鳳蓮回應，大陸疫情防控工作進入新階段，包括旅遊在內的經濟和社會生活正在快速全面恢復正常，這是有目共睹的事實，「台灣同胞可以放心、安心來大陸探親訪友、參訪交流、學習工作。」

朱鳳蓮還說，「民進黨當局迄今仍然禁止大陸居民赴台交流、旅遊，所謂大陸『疫情不透明』不過是他們編造的藉口。民進黨當局對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵，違背兩岸同胞願望，不得人心。」