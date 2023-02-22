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大陸 大陸焦點 特派現場

上海團訪台北被設限　國台辦籲「儘快取消不合理限制」

▲▼上海市台辦副主任李驍東拜會台北市政府，市長蔣萬安親自接待。（圖／台北市政府提供）

▲上海市台辦副主任李驍東拜會台北市政府，市長蔣萬安親自接待。（圖／台北市政府提供）

記者蔡儀潔／北京報導

上海市台辦副主任日前到台灣參訪，對於出行受限的爭議，國台辦今（22）早指出，希望台灣盡快取消對兩岸人員往來和交流設置的各種不合理限制。

▲▼國台辦，朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

國台辦發言人朱鳳蓮今早介紹稱，上海市台辦副主任李驍東一行2月18日至20日，應台北市政府邀請赴台，參觀「2023台灣燈會在台北」有關展區，與台北市政府開展市政交流，並參訪台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等，以實際行動推動兩岸城市交流合作。

朱鳳蓮表示，要和平、要發展、要交流、要合作，是台灣主流民意，也是擋不住的趨勢，「希望台灣有關方面順應民意，盡快取消對兩岸人員往來和交流設置的各種不合理限制，盡早恢復兩岸往來正常化、交流常態化。」

另外，隨著國民黨副主席夏立言、金門縣長等到大陸參訪，大陸團亦睽違3年首度到台北走訪，有人認為這是「春暖花開」的前奏。對此，朱鳳蓮指出，恢復兩岸交流和人員正常往來是兩岸同胞的共同願望，也是兩岸關係發展的需要；希望兩岸同胞共同努力，多走動、常往來，增進理解、凝聚共識，讓更多的兩岸民眾共享和平發展、交流合作紅利。 

上海市台辦官員日前來台參觀台灣燈會，但被指「連走出飯店吃宵夜都不行」，如被下達「限制住居令」。陸委會15日晚間回應，北市府也沒有提出「宵夜」行程一節。知情人士透露，北市府確實沒提出宵夜行程申請，但有提出午餐、晚餐行程計畫申請。

國民黨台北市議員秦慧珠16日批評陸委會副主委梁文傑，擔任議員時曾參加過上海雙城論壇，對方也不會限制北市官員逛街喝咖啡。

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