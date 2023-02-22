全台鬧蛋荒！　國台辦：奉勸民進黨把台胞冷暖放在心上

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

全台鬧蛋荒，農委會近日表示，雞蛋批發價格漲2元，等於每顆但僅漲價0.2元，引發爭議。對此，大陸國台辦今（22）早表示，奉勸民進黨從民眾福祉出發，把台灣同胞冷暖放在心上。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，雞蛋每顆價格漲幅「對於民進黨官員來說不算什麼」，奉勸民進黨從民眾福祉出發，把台胞冷暖放在心上，即時回應民眾的心聲。

台灣蛋價13日起每台斤調漲2元，產地價漲至每台斤42.5元、批發價52元，重回歷史新高，市場再掀搶蛋潮，有餐飲業者公告，因雞蛋又貴又缺，加蛋要加15元。農委會主委陳吉仲14日卻表示，這次蛋價每台斤漲2元，平均1顆蛋只貴0.2元，讓網友炸鍋，湧入陳吉仲臉書開罵。

▲農委會日前宣布，產地蛋價每台斤漲2元至36.5元。（圖／記者翁伊森翻攝）

對此，陳吉仲22日在臉書回應，「我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意，這也表示我們還有許多工作要執行到位，農委會會全力投入升級蛋雞產業競爭力的所有工作來穩定提供消費者所需。」

目前農委會已經做了四大措施，包括加強調度，從加工業者調度5％雞蛋，確保通路穩定供蛋、超市設立平價專區，確保平價蛋穩定供蛋、今年已超前部署提高進口種雞30萬隻，確保穩定供蛋、強化養雞場轉型升級對抗禽流感，確保穩定供蛋。