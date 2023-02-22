支持代理教師全年聘期　台東縣自今年8月起推行

▲台東縣表示自今年8月起推行，代理教師全年聘期。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣議員簡維國22日指出，近來各縣市陸續給予代理教師全年薪，但台東縣以財政為藉口並未跟進，要求台東縣政府重視代理教師勞動權益，不排以除凍結預算方式督促縣府落實。台東縣政府回應，將從今年8月推行代理教師完整聘期，衍生人事經費每年約新台幣3000多萬元，盼中央給予補助。

簡維國呼籲台東縣政府儘速補足預算缺口，切勿以財政作為理由藐視法案並且踐踏代理教師工作權益與學生受教的權益，也不排除透過凍結預算的方式，來督促縣府做好。

台東縣政府22日表示，會配合中央修正相關規定辦理，對於給予代理教師完整聘期表達支持，以此完善保障代理教師權益，代理教師完整聘期於今年8月推行。

台東縣政府教育處表示，教育部為推動代理教師完整聘期全國一致性事宜，透過法令修法讓本案具有法源基礎，於20日邀集各地方政府召開會議，針對「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」進行研商，使代理教師完整聘期可於今年8月順利推行。

教育處長林政宏指出，中央已完成相關修法作業，台東縣會遵照相關規定辦理，給予代理教師全年聘期薪資。至於人事經費每年約3千多萬，也期盼中央給予地方政府補助，減輕地方負擔。