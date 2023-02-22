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行銷南迴觀光及農特產　「大武之心南迴驛」228農遊慶

▲2023台東農遊慶活動於25至28日在大武之心南迴驛舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023台東農遊慶活動於25至28日在大武之心南迴驛舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為活絡台東特色農遊商家發展，行銷南迴地區觀光及農特產品，台東縣政府委託國立屏東科技大學於25至28日連續4天在號稱全國最美的休息站「大武之心南迴驛」，舉行「2023台東農遊慶」台東特色農遊推動計畫，特別挑選優質在地農特產業者及相關廠商一同參與，包括推廣活動、特賣會及手作DIY等。

縣長饒慶鈴提到，今年228連續4天假期，縣府農業處及國立屏東科技大學規劃特色農遊慶活動，邀請在地農遊及相關商家進駐，遊客可以購買許多平常較少見的特色農產品及體驗活動。

農業處長許家豪指出，2023台東農遊慶活動於2月25至28日每日上午9點到下午5點舉行，25日上午10點舉辦開幕活動，期望透過4天農遊慶活動，推廣在地商家，創造地方觀光旅遊商機，促進農村永續發展及活化再生。

農業處進一步說明，地點在大武之心南迴驛，腹地廣大，為台東最大最美的休息站，內部有許多特色店家可供遊客用餐及休憩，且位處漁港旁，同時也可以欣賞美麗的南迴海岸美景。除了內部進駐許多商家外，還有特別為台東在地小農設立的專區，讓遊客不只買到農產品與伴手禮，更能與在地連結。

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