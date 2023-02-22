台東首推青年暑期職場體驗　饒慶鈴：帶動未來夢想力共創三贏

▲台東縣府首推青年暑期職場體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為協助青年發掘自我潛能，增進對職場環境的了解，以及創造青年東漂探索的體驗機會，台東縣政府首次推動青年暑期職場體驗。縣長饒慶鈴於22日記者會中提到，此次計畫整合縣內職場體驗資源，提供私部門及第三部門(非營利組織)與人才媒合平台，預計有約250位大專校院青年暑期實習的機會，盼促進青年就業好實力、企業組織創新力，更帶動台東未來夢想力，共創三贏。

饒慶鈴表示，縣府結合各方資源，並爭取中央部會資源，再加上透過與民間企業、民間團體合作方式，持續推動青年業務不遺餘力，期盼今年藉由青年暑期職場體驗實施計畫協助私部門及第三部門，引進青年創意及活力，促進產業發展或服務品質提升，同時讓應屆畢業生成功對接職場、「畢業即就業」，在學生參與實習則更清楚如何調整學校修課、培養職場知能。

民政處說明，此次縣府特別補助私部門及第三部門僱用暑期職場體驗學生薪資，在私部門的每名學生將補助最低薪資26,400元的80%(用人單位自行負擔20%)，而在第三部門則全額提供最低薪資，2個月合計提供52,800元整。預計提供共250名體驗名額，誠摯邀請用人單位超前部署，提供優質實習職缺，招募社會新鮮人，為企業及民間團體培植生力軍。