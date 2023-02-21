老婦突暈眩倒地　暖警脫外套當頭枕...送醫後無礙

▲老婦突暈眩倒地，送醫後無礙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所所長鄭志舷及警員巫俞霈，21日前往福文村文健站實施長者交通安全宣導，過程中突見一老婦身體往後傾，幸被文健站人員扶住，並將其攙扶於地上平躺，巫員隨即脫下警用外套，摺成「枕頭」供老婦撐住頸部，同時撥打119求援。在眾人協力下，老婦經送醫診療為血糖過低，所幸並無大礙。

關山警察分局於21日，池上分駐所所長鄭志舷與警員巫俞霈運用福文村文健站長者聚會時機，前往實施交安及防詐等宣導，就在宣導尾聲發送交安宣導品時，一名婦人突然身體往後傾斜，文健站工作人員見狀立即上前扶住，並將其攙扶至地上平躺，巫員恐其頭部撞擊水泥地，且天冷地面冰涼，立即脫下警用外套，貼心的摺成「枕頭」撐住其頸部，不僅使其保持呼吸順暢，更能發揮保暖作用。所幸經送醫後，老婦為血糖過低，並無大礙。

關山警察分局表示，池上分駐所主動走進社區實施防詐騙及交安等宣導，還協助老婦送醫，積極工作及熱忱服務精神，足堪所有同仁之表率。另本分局透過推動「清源專案2.0」及「社區警政再出發」等專案，與社區建立臉書、LINE群組及守望相助隊等友善通報管道，讓民眾熟悉各項警政措施，期在警民合作下，能有效保護家園安全，讓每個鄉里都成為宜居社區。