看護請假返菲「頭部重創」慘死　雇主送她去車站...違規釀悲劇

記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東池上台20甲線今(22)日上午7時56分，1輛貨車往海端方向行駛時，與左轉文田路的農用搬運車發生碰撞，導致搬運車上3人受傷，其中1名菲律賓籍女子當場失去生命跡象，送醫急救身亡。據了解，死者為看護，今天準備搭飛機返鄉見家人，雇主夫妻倆好心載送看護到火車站，卻不幸遇上死劫。

▲雇主駕駛農用搬運車載人，違反道交條例將開罰。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

警方說明，今日早上在池上鄉台20甲路段與文田路口發生死亡車禍，35歲林姓男子駕駛大貨車由東往西直行，70歲余姓男子駕駛農用搬運車由西往東欲左轉文田路，結果發生碰撞。

余男與65歲古姓妻子分別受有顏面撕裂傷及大腿開放性骨折，另名43歲菲律賓籍女看護伊蓮因事發當時頭部重擊路面，當場失去生命跡象，經送往關山慈濟醫院搶救後仍宣告不治。雙方酒測值皆為0，詳細肇因還有待釐清。

▲菲籍女看護因頭部著地重創，送醫不治。



初步了解，余男由於家裡沒車，平常都會開農用搬運車載人，事發當天3人也照過往習慣擠在前座。但該車依法規定不得載人，警方表示會先依道交管理處罰條例，開罰3600元至1萬800元以下罰鍰。

據悉，看護來台工作僅1年多，負責照顧余男年事已高的父親，近日她向雇主請假，希望回菲律賓休息一段時間，看看家人後再回來，余男夫妻倆答應後，2人順便開搬運車載她去池上火車站，沒想到卻演變成死亡車禍，夫妻倆不僅重傷，也少了一個好幫手，目前已通知同樣在花蓮擔任看護的姊姊，到台東協助處理後事。