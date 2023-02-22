台東消防局與日本搜救犬訓練士協會簽訂MOU　可望跨海受訓

▲台東消防局今與日本搜救犬訓練士協會簽訂MOU。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣消防局22日在豐田分隊搜救犬訓練中心舉辦技術交流活動，特別邀請現任RDTA日本搜救犬訓練士協會理事長兼IRO(國際搜救犬組織)國際裁判官的村瀨英博先生技術交流指導，並在縣長饒慶鈴見證下正式簽訂官方MOU，村瀨理事長肯定台東縣在救災及搜救犬訓練的能力，未來也不排除協會犬隻到台東進行移地訓練。

饒慶鈴提到，台東擁有全台首支國家認證中型搜救隊，也是參與國際人道救援工作輪值縣市之一，今年4、5月將輪值待命，為台灣、為國際貢獻心力；而搜救犬的災難協助也日漸受到重視，為了讓台東搜救犬與國際接軌，並提升台東縣特種搜救隊聯合救災能力，特別與日本搜救犬訓練士協會簽署協定，未來將互訪並進行搜救犬馴養技術交流，讓台東成為國內繼高雄市政府消防局之後第2個、也是東部第1個官方正式將搜救犬推向國際的縣市。

饒慶鈴說明，在台東豐田消防分隊旁建置「特種搜救隊暨搜救犬訓練基地」，包括地震災害複合訓練場及搜救犬室內綜合訓練中心，供特搜隊及搜救犬小組就近訓練，也讓搜救犬擁有更良好的馴養及照護環境，預計最快於年中啟用；去年也爭取花東基金250萬元，購入「K9搜救犬運輸指揮車」，不僅配備大型航空專用犬籠，還有獨立式後艙空間冷氣，幫助搜救犬以最佳狀態執行任務，提升整體救災量能，保障人民生命財產安全。

台東縣消防局則指出，搜救犬隊自105年籌組至今，曾參與國內多起重大災難搜救，包括莫拉克風災、高雄氣爆、0206台南維冠大樓及花蓮大地震等，透過靈敏嗅覺協助救援搜索生還者，目前擁有7隻搜救犬，包括1隻通過高級認證、1隻中級認證、3隻初級認及2隻培訓犬，每個月進行移地訓練，接觸不同的模擬災害場地、環境適應的訓練，並有6位犬隊義消協助平日訓練及各項生活管理。