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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他推3800億搶救少子化「一胎補百萬」　轟綠拉布條「邀功」：卑劣

▲▼新鈔,全民普發現金,稅收超徵全民共享發放特別條例草案,現金,6000元紅包,紅包,假鈔,偽鈔,玩具鈔票,詐騙,過年。（圖／記者邱顯燁攝）

▲全民普發現金6000元。（圖／記者邱顯燁攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院昨日三讀通過攸關普發6000元現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，前民進黨立委沈富雄22日痛批，民進黨立委在國會殿堂拉起布條向人民邀功，這是現代議會政治最卑劣、最惡質的代表作，更強調若是他，他會將這3800億元拿來搶救少子化危機，「從第二胎起，每胎一次實發現金100萬元。」

立法院會21日三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，明定特別預算經費上限為新台幣3800億元，適用項目除了普發現金、減輕就學貸款、振興藝文產業外，也將挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司。而每人6000元普發現金，預計最快4月實施。

對此，沈富雄今日透過臉書發文批評，民進黨立委在國會殿堂拉起布條，為了通過每人發現金6000元而向人民邀功，這是現代議會政治最卑劣、最惡質的代表作，尤其動不動就用「韌性」二字討好總統蔡英文，讓他噁心到連隔夜飯都按捺不住。

沈富雄表示，這次政府大撒幣具有四大特點，第一，「短視而且短線操作」，純粹為了下次選舉，而非為了下個世代。第二，「杯水車薪」，需要6000元救急的人早應納入社會安全網。第三，「緩不濟急」，全球解封後，經濟復甦靠的是消耗庫存及報復性消費，現在才發6000元是「急驚風遇到慢郎中」。第四，一次性速食式的消費無助永續與韌性的養成。

沈富雄指出，少子化是個複雜的問題，錢雖然不是少子化唯一的原因，但卻是主要原因。如果是他，他會把3800億拿來搶救少子化危機，從第二胎起，每胎一次實發現金100萬元，「補償女人因生養一胎，一輩子所遭遇的損失。」

沈富雄說，如果無效，就加碼到200萬；如果有效，那將是全球創舉，舉世震驚。若有人質疑，四年後3800億用罄怎麼辦？他則強調，「不用擔心，真的那麼神奇有效，路就走出來了。」

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