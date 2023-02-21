普發現金只是興奮劑？　柯文哲籲健保、國債要有「長期解決之道」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院今（21）日三讀通過《疫後特別條例》，全民關注的 「6000元紅包」 ，最快四月份即可入帳。對此，民眾黨主席柯文哲表示，蔡政府執政以來，根據國庫署公告，光是到今年2月，國人平均負債就已經增加到25萬。他認為，填補勞保健保赤字，彌平國債，要有長期解決之道，「否則這6000元將只是興奮劑，藥效過後，還剩甚麼？」

柯文哲表示，自己沒有反對這次的普發現金，因爲事已至此，發給人民，比政府亂花要好，但他強調，這是短視近利的大撒幣思維，這是不對的，他指出，普發現金其實是短線操作，討好人民的行爲，更重要的是「財政紀律 」制度面的問題。

柯文哲提到，政府為何會連續七年大量超徵？這表示政府的預算根本不準確，年年如此更曝露問題的嚴重性，他直言，生病七年還渾然不覺無法對症下藥，這樣的醫師絕非良醫。他分析，政府故意低編收入預算，年底再來說我們的收入超徵，好像政府經營有善的樣子。再加上不受管制的特別預算，肆意增加政府的支出，更對國家財政帶來嚴重的危機。

柯文哲指出，蔡政府執政以來，已經提出12項特別預算，根據國庫署公告，110年底國人平均每人負債為24.8萬，但是光是到今年2月，國人平均負債就已經增加到25萬，債留子孫的財政，將對台灣造成無窮盡的災難。他最後強調，普發現金很爽快沒錯，但是填補勞保健保赤字，彌平國債，更要有長期解決之道，「否則這6000元將只是興奮劑，藥效過後，還剩甚麼？」