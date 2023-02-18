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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄：2024國民黨誰出戰上周已定　曝郭台銘犯1錯誤

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨2024總統大選人選懸而未定，呼聲最高的新北市長侯友宜尚未表態，鴻海創辦人郭台銘則表明願意重返國民黨參選2024大選。前民進黨立委沈富雄表示，國民黨這一盤局在上周已經定了，而郭台銘犯了一個技術上的錯誤，導致他想進國民黨卻連門都沒有。

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘14日拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

沈富雄在17日播出的政論節目《少康戰情室》中提到，國民黨這一盤局在上周已經定了，郭台銘從美國回來之後講了一句「國民黨有一套辦法，（我）在等」，這一句話聽起來好像很有誠意，有點「要不然我選就好了」的感覺，但其實錯了，郭犯了一個技術上的錯誤。

沈富雄說，郭台銘講完以後，現在應該曉得了，原來國民黨「摸起來根本不得其門而入」，因為根本沒有門，所以這周有評論認為國民黨現在有兩股力量，就是反郭跟挺郭，暗潮洶湧，他實在看不懂，若扣除親郭的前立委盧嘉辰不算，「誰挺郭？給我一個名字。」

沈富雄提到，立法院前院長王金平請郭台銘在飯店吃飯，那是不好意思、禮貌，因為他沒有給郭滿意的答案，國民黨副主席連勝文講的也是客氣話，至於國民黨祕書長黃健庭，「黃健庭去見郭台銘，聽說沒有黨主席（朱立倫）的同意」，但是大家不要忘記，黃是郭上一次選總統的副手，他也是出於禮貌，也許他私底下可以把這個套解開。

最後沈富雄詢問現場5位來賓，「除了這些以外，請你們5位告訴我，哪一個到今天還是明顯的挺郭派？如果有，我從今天起閉口不談。」

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