陳建仁遭國民黨團杯葛　綠委批：無理取鬧！老藍前浪想秀戰鬥力

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢，國民黨杯葛佔議場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院新會期今日開議，國民黨立法院黨團佔領議事台杯葛行政院長陳建仁進行施政報告與備詢，並喊話要求普發現金1萬元。對此，民進黨立委王定宇痛批，面對黨內「殺佛殺神」的藍營後浪，這些「老藍前浪」當然要表現一下戰鬥力。只是杯葛陳建仁、拖延普發六千元進度，社會是不會支持他們這樣無理取鬧的，直言「別鬧了，好好開會吧！」

陳建仁17日首度赴國會進行施政報告並備詢，國民黨立法院黨團卻提早在上午9點前佔據官員席、發言台與質詢台，呼籲陳建仁普發現金1萬元。而現場也擺設了多張圖卡及標語，包括「護高端 挺抄襲 出來面對」、「買不起 租不起 居住正義 遙遙無期」、「錯誤能源政策！不知檢討！」等。

對此，王定宇批評，國民黨立委又發動佔領主席台杯葛，這是典型的「用外部衝突解決內部矛盾」，面對黨內「殺佛殺神」的藍營後浪，這些「老藍前浪」當然要表現一下戰鬥力。只是杯葛連藍營縣市長都誇讚的陳建仁、拖延普發六千元進度，社會是不會支持他們這樣無理取鬧的。

至於普發一萬元現金，王定宇強調「我們不反對」，但藍營多數執政地方政府也有歲入盈餘，只要比照中央，就有一萬元了。況且，民進黨執政的竹北市已示範加碼6000元，但是國民黨所執政的縣市，卻是一毛不拔地反對，藍營這種雙標訴求很難自圓其說，直言「別鬧了，好好開會吧！」