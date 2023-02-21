拜登突訪基輔「王毅訪莫斯科」　陸學者：中國沒有偏袒任何一方

▲拜登到訪基輔，與澤倫斯基會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／北京報導

俄烏戰爭即將屆滿一周年，美國總統拜登20日突訪烏克蘭，而正在進行訪歐行程的中國最高外交官王毅，也已抵達莫斯科。對此，學者包承柯今（21）日指出，中俄關係的發展不存在中美對抗的因素，中國對俄烏衝突的立場是中立公正的，沒有偏袒任何一方。

拜登20日突訪基輔，美國白宮指出此舉「具歷史性意義」。另一方面，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪歐的最後一站則為莫斯科，之後中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，重申中國國家主席習近平的重要主張。

▲美國白宮指出，拜登訪問烏克蘭「具歷史性意義」。（圖／CFP）

對於中美一前一後的到訪時間是否暗藏對立意味，上海東亞研究所助理所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，此行是王毅擔任中共中央外事工作委員會辦公室主任後的首次出訪，他選擇了有重要意義的歐洲方向，行程根據慕尼黑安全會議日程調整，不然到訪莫斯科的時間會更早，因此主要是時間上的巧合。

包承柯強調，中俄關係的發展不針對任何第三國，在發展中歐合作的同時，亦不會忽視與俄羅斯的傳統友好關係。

不過，王毅在訪歐期間會見了烏克蘭外長庫列巴，既表達支持國家主權領土完整，但在其他場合聲明對俄羅斯的友好關係，讓觀察人士對中國的真實態度感到困惑。

▲中國最高外交官王毅抵達莫斯科，不排除將受俄國總統普丁接見。（圖／路透）

另外，美國國務卿布林肯近日表示，中國公司已向俄羅斯提供 「非致命性支持」（non-lethal support），北京也在「考慮」提供武器，這種升級意味著中國將承受「嚴重後果」。烏克蘭總統澤倫斯基20日在專訪中警告中國，支持俄國將引發一場世界大戰。

對此，包承柯指出，首先中國對於俄烏衝突的立場是公正客觀的，並沒有偏袒任何一方，呼籲區域和平，從王毅與庫列巴的會面可以看出，中國與俄羅斯立場不一樣。

包承柯接著表示，中國作為主權國家，對於國際形勢所採取的主張和判斷是出自於國家利益，不能接受其他國家放話「我可以做什麼，我不可以做什麼」。中國外交部日前亦表示，不會接受美國在其與俄羅斯的關係上的 「指手畫腳 」與 「脅迫」。

至於拜登在基輔宣布將增援烏國5億美元，這種「軍援」會加碼到何時？包承柯認為，美國過高估計自己力量，最後解決問題的方式還是要靠和平談判，而不是戰場，應停止對烏克蘭的軍事援助讓大家頭腦「冷靜下來」，一昧鼓勵打仗傷害的是烏克蘭人民。

路透社報導，預計俄羅斯總統普丁明日的演說中，會對全面入侵烏克蘭的第2年定下目標。他現在將這場戰爭定調為西方國家利用烏克蘭發動的「代理人戰爭」。

「明天的演說預料將非常強硬，彰顯出與西方關係決裂」，研究俄國政治的學者史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示，對俄羅斯來說，拜登訪問烏克蘭會被視為美國已押注俄國會戰略失敗的進一步證據，這場戰爭已變成與西方的戰爭，毫無轉圜餘地。