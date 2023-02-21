「試車黑絲女業代」！小黃運將辯好玩…臉書分飾3角超變態對話曝

記者陳以昇／新北報導

新北市林口分局日前接獲1名車廠女業代報案，表示有人在臉書Messenger群組內上傳她的照片討論，文字中涉及恐嚇、企圖性騷等，甚至還私訊騷擾，警方獲報逮捕一名計程車司機，他辯稱好玩自創3個臉書帳號，在群組內自導自演，用極盡幻想人格分裂的猥瑣對話自言自語，再將截圖傳給女業代，企圖恐嚇，更供稱國中同學也有參與計畫，警方將傳喚他同學到案。

▲涉嫌恐嚇、性騷車廠女業代的陳姓計程車司機落網 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，警方獲報後立即組成專案小組積極查緝，相關事證蒐證完備後，在20日晚間6時許，持搜索票及拘票到31歲陳姓男子住處將他逮捕，當場查扣手機1部，男子供稱自創3個臉書假帳號，與他的國中同學31歲毛男，惡作劇編故事恫嚇女業代。

▼陳男1人分飾3角，用變態口吻自言自語 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，從陳男手機顯示，他創了3個假帳號，其中2個帳號扮演黑臉，1個帳號扮演白臉，分飾3角在Messenger群組自導自演，先貼女業代黑絲襪照片，其中扮白臉的說「有老公、有小孩很幸福，可不可以放了這個再找一個新的」，另一個扮黑臉回說「人妻更好，都生小孩了，還這麼模樣勾引誰呢？」

陳男除了像精神分裂般的扮白臉求放過人妻女業代外，還極盡變態地描述要如何侵犯女業代過程，「她身材條件就是欠人摸、欠人X」、「很淫蕩噢，觀察沒人走過來就不用客氣了啦！」、「直接摸下去…叫她不要抵抗，講不聽就硬上」。

20多歲王姓女業代也提供陳男假扮白臉的訊息對話給警方，陳男說「強力抵抗不配合他們好聲要求的年輕正妹業務，已經有4位被抓去他們公司了」、「在賞車介紹的時候，逮到機會沒人看到，就一直去摸妳們業務的大腿、小腿」，企圖引起王女的恐懼，警方根據女業代訊息內容，全案將依恐嚇、性騷擾防治法及跟騷法等罪移送偵辦。

▼陳男用白臉的角色傳訊息給王姓女業代，企圖恐嚇 。（圖／記者陳以昇翻攝）