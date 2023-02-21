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社會 社會焦點 保障人權

私人救護車違停路邊爽睡！見「學姊」嚇壞全招...車牌註銷還上路

記者黃宥寧／台北報導

太誇張！北市北投區實踐路有輛私人救護車違停，石牌派出所經民眾檢舉，指派警員黃巧芳到場處理。豈料，黃員以警用行動查車籍資料，發現車牌已被註銷，往車內一看，郭姓駕駛正在呼呼大睡，郭男見警嚇壞喊「學姊！我們在等case」，警則依違反道交法開出3600至10800元以下罰單，且將該車移置保管。

▲▼ 北投分局石牌所警員黃巧芳。 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區出現1輛私人救護車違停在黃線上，石牌派出所黃巧芳警員前往處理，發現該輛車車牌早已被註銷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

從警將近6年的黃巧芳，發現該輛救護車車牌已被註銷，直覺有異，開始在救護車違停黃線周邊來回巡視，赫然發現郭姓駕駛躺在救護車後座呼呼大睡，便請他下車出示證件。

37歲郭男見警嚇壞，著急解釋說：「學姊！我們在等case，靠邊停一下」，黃員告訴他該車牌被註銷不能用，郭男則支支吾吾回「有大概知道」，接著解釋，該輛救護車2021年7月間因行車速度超過60公里，遭舉發危險駕駛，牌照遭吊扣處分未執行而遭註銷，目前也還在進行申訴流程，也知道牌照遭註銷按規定不得開上路。

▼北投分局石牌派出所警員黃巧芳從警近6年，日前發現私人救護車違停黃線上，且駕駛倒頭呼呼大睡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投分局石牌所警員黃巧芳。 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

郭男對於自己無照又違停行為感到抱歉，全程配合，警方仍依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第4條，開罰3600元至10800元罰單，同時將車輛當場移置保管。

北投分局呼籲，車輛所有人對於車輛及車牌均負有積極管理義務，如遭舉發交通違規認有正當事由時，應於應到案日期前提出申訴；遭受吊扣牌照或駕照處分時，應依時程至應到案處所到案繳納牌(駕)照，切莫置之不理，甚至在牌照或駕照遭註銷狀態下仍違規上路。

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