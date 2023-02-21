澤倫斯基夫婦堅守家園！　戰火下團結烏克蘭抗俄

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和妻子歐倫娜（Olena Zelenska）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿一年。回顧開戰之初，烏克蘭總統澤倫斯基夫婦誓死捍衛家園，不僅是穩定烏克蘭人心不可或缺的力量，更贏得各國領袖讚譽與敬重。

英國「哈囉週刊」（Hello!）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和妻子歐倫娜（Olena Zelenska）面對俄羅斯侵略時，展現悲天憫人、良善與堅定抗俄等精神備受讚譽。

澤倫斯基在當選總統前沒有任何政治經驗，但喜劇演員出身的他可藉由極具渲染力的演說及全心投入戰爭的堅定諾言，贏得各國領袖敬重。

第一夫人歐倫娜也始終陪在澤倫斯基身邊，夫婦二人自俄羅斯入侵以來始終坐鎮首都基輔，沒拋下民眾。前英國首相強生（Boris Johnson）將澤倫斯基比做二戰時的英相邱吉爾（Winston Churchill），1940年邱吉爾也曾無畏德軍的英倫大轟炸，堅持坐鎮倫敦。

澤倫斯基的良善與悲憫情懷，可從他的談話中體現，不只對烏克蘭人民的承諾，也在於他對俄羅斯民眾的關懷。他曾對俄羅斯總統蒲亭「正在把俄軍像木頭似地丟進火車煤爐」表達悲憫，凸顯與蒲亭的反差。

▲烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）。（圖／達志影像／美聯社）



有別丈夫向以幽默談吐著稱，歐倫娜堅稱自己是全然不同的類型。歐倫娜說「丈夫總是位居要角，而我並不是什麼重要角色，也不喜歡開玩笑」，並稱她對丈夫想擔任總統的願望完全無法苟同。

儘管這不是她所追求的生活，仍然無礙她同樣成為感召世界的人。

她的友人、烏克蘭名廚克洛波堅科（Ievgen Klopotenko）形容，歐倫娜其實是內向的人，但聰明又善良，在各方面都是澤倫斯基的最佳搭檔。歐倫娜去年9月前往英國弔唁伊麗莎白二世女王逝世時表現得體，充分映證她的價值。

在俄烏戰爭延燒之際，澤倫斯基夫婦曾於去年夏天登上Vogue數位雜誌封面。

歐倫娜接受雜誌專訪時表示，她高中時在位於烏克蘭東南部的家鄉克利福洛（Kryvyi Rih）與澤倫斯基相識，他們大學時開始約會並籌組一個諷刺劇團，還談到他們近20年的婚姻、共同回憶，以及因戰事及國家未來被迫與孩子分開的這段時光。

儘管Vogue雜誌想呈現澤倫斯基夫婦柔性力量的一面，但包括印度「經濟時報」（Economic Times）在內部分媒體卻認為，兩人在國家飽受戰火摧殘之際秀恩愛大拍唯美照片，恐予人不良觀感；有人則不滿Vogue雜誌將戰爭浪漫化。