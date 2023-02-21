「LINE跟IG」哪個比較私密？　兩派戰翻：被搭訕一律給它

▲LINE還是IG比較私密？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有使用LINE和IG，兩者均能與好友聯繫情感、關心彼此動態。近日就有網友好奇拋問，以這兩個APP來說，大家覺得哪一個比較私密呢？由於室友的想法與她不同，她便不禁感到訝異。貼文曝光後，也掀起兩派網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「想問問大家LINE跟IG哪個比較私密」為題發文表示，她一直覺得IG比較私密，因為上面往往會分享日常心情和照片，至於LINE，則多是傳訊息而已。

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不過，原PO的室友卻認為LINE比較私密，她會和不熟的人交換IG，但一旦換了LINE，就像是真的要聊天般。聞言，讓原PO感到吃驚，同時好奇大家如果要跟不熟的人交換聯繫方式，會選擇LINE還是IG？

▲網友看法不一。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文一出，一派網友表示，「換IG，因為覺得LINE比較隱私，對我來說，家人、另一半或很好的朋友才會有LINE，工作除外」、「LINE比較隱私耶，因為IG就像個人生活一樣」、「LINE比較私密+1，因為是可以一對一聯繫到本人的管道，對我來說，IG比較像粉絲跟部落格主的關係，小盒子基本上不會用來長期聊天」、「LINE比較私密，不想給不熟的人聯絡方式（有點像是以前跟別人要電話號碼的感覺）；IG就像部落格那樣，本來就是發不怕別人看的東西」。

另一派網友則認為，「我會換LINE，因為只看得到大頭照，其他啥都看不到，IG對我來說是很生活的地方」、「我也覺得IG其實很私密，因為他可能可以透過你追蹤的人或是你的粉絲來了解你之類的，但是LINE的話，我跟你一樣就是聯絡的窗口而已」、「被搭訕什麼的一律都給LINE，1.只有頭貼而已，看不到什麼其他蹤跡；2.你有沒有加成功，對方也不知道；3.你封鎖對方 對方也不知道」。