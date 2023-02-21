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上公廁「私處被水濺到」！妹子憂得菜花急求救　婦產醫曝真相

一名女網友上公廁，私處被濺到馬桶水，因而擔心會感染菜花。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女網友私處被公廁馬桶水濺到，十分害怕。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一般而言，菜花主要是透過性行為傳染，不過若去上公廁也可能要注意。一名女網友表示，她最近上公廁不小心被馬桶水濺到私密處，十分害怕會因此得到性病，但是發現有2派說法，只好上網求助。消息一出，有過來人就分享經歷了。

原PO在《Dcard》以「被馬桶水濺到是有可能得菜花的嗎」為題發文，透露日前去上公廁時，私密處不慎濺到馬桶水，因為有一說有機會得菜花，不過也有部分說法是透過性行為傳染，公廁傳染只是安慰說法，加上2種理論都得到醫生的支持，讓她不知該相信哪邊，坦言一想到就覺得很慌張。

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原PO查了資料，發現兩派說法都有醫生支持。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO查了資料，發現兩派說法都有醫生支持。（示意圖／翻攝自photoAC）

貼文一出，網友紛紛留言點破：「蘇怡寧有說過了，醫生回公廁也會傳染大多是醫生給病患一個台階下」、「我是看醫師好辣節目，菜花幾乎都是性行為傳染的，醫師也不會點破當事人的說法」、「拿那種微乎其微的機率來騙自己，9成9就是性行為傳染啊」。

不過，也有許多網友分享自身經驗：「我高中的時候完全沒有發生過關係也是中獎」、「雖然機率低還是有可能，我本身高中就得過菜花，雖然不清楚怎麼得到的，但很大機率是公廁，因為當時高中根本沒有發生過性行為，所以不可能是因為這個」。還有人解釋，菜花是接觸傳染，共用毛巾、私密處碰到馬桶是有可能感染的，但若只是被馬桶水濺到，機率真的微乎其微，直言：「醫生也是為了病人的家庭和諧啊」。

事實上，蘇怡寧醫師曾在部落格提到，菜花是透過性接觸感染的疾病，根據他在門診的統計，詢問100個人，大概有60個人會說，應該是泡溫泉得到的；大概有20個人會說，搞不清楚是怎麼得到的；只有大概剩下20個人會坦承，應該是誰傳染給他的。聽到這裡他頂多是微笑，不會再多說什麼，但不代表他認同，總之臨床上就是一種典型的性接觸傳染疾病，不論如何醫生都會心照不宣，微笑不多說話只是不想製造更多困擾。

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