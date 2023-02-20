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男友IG「默默1舉動」她慌了！過來人答案一面倒：女人直覺最準

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／周亭瑋報導

很多女生在感情中的第六感，經常準到不可思議。一名網友近日發現，男友竟默默把IG上的合照、動態全都隱藏，讓她難過又心慌，急問「該放生了嗎？」而過來人也一面倒點頭，直言這就是想分手的前奏。

女網友日前在Dcard發文感嘆，「昨日發現，男友把IG上我們的合照、精選動態都隱藏了，這什麼意思？說實在蠻難過的，是該放生了嗎？」

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這番話引起很大共鳴，大票網友直言，「要追其她女生了」、「我覺得掰掰」、「不一定是有新歡，但通常是對另一半失望，準備要提分手的前奏，至少我自己是這樣」、「想假單身吧！哪有可能都剛好藏合照」、「我也會突然隱藏欸！如果跟男友吵架太生氣就會，然後隔天氣消再放出來，但如果沒吵架也沒幹嘛就突然隱藏，應該是有鬼啦」。

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

另外，有網友建議，可以直接問男友，事後原PO無奈表示，「他回覆我就單純想隱藏，這我就不懂了。」

PO文也釣出不少過來人，紛紛回憶道「呃我第二任也是這樣，問他怎麼了都不說，只蹦出一句他不想交女友只想好好工作，結果那時候就在騙我，我朋友的朋友在限時看到，那個小三跟我前任在限動曬恩愛」、「我之前也被女友隱藏，也是說就想隱藏，2個月過後，她就說膩了和累了想分手」、「不好的徵兆！男友也這樣過，問他原因說只是想排版，結果半年後有個女生跑來密我，說他們其實有一段時間在穩聊，還一起出去吃飯過，但我男友好像覺得自己不對，就沒再聊下去了。我當時就覺得不對勁，沒想到女人的第一直覺真是準」、「給妳個歷史教訓，我前任隱藏的那會兒，就是在追別的女生，那時候給我的理由是想低調，然後我就被劈腿了」。

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