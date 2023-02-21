上線2年！LINE公告「這功能」將結束：13.4.0版本開始不再提供

▲虛擬人像。（圖／翻攝自LINE部落格）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE在2020年推出「虛擬人像」的功能，用戶可以自由選擇想要的頭髮、五官等，打造屬於自己的可愛人像。不過，稍早LINE發出公告，表示從「LINE 13.4.0版本」開始，安卓和iOS都將結束此功能，所有頭像資料都會刪除。

稍早LINE透過官方帳號「Service Messages」發布「結束虛擬人像功能」的公告，內容提到，LINE從「LINE 13.4.0版本」開始，安卓和iOS都將不再提供頭像功能，且他們也會逐步停止適用於「LINE 13.4.0」之前版本的頭像功能，不過確切日期待定。

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▲▼LINE將結束「虛擬人像」功能。（圖／翻攝自LINE）

官方提到，當頭像不可用時，用戶所創建的所有虛擬人像都將刪除，包含裝飾於用戶個人資料的頭像。官方表示，用戶在替換大頭貼前，仍可以保留個人資料中的虛擬人像圖片；反之，一旦更換原本的虛擬大頭照，除非有單獨保存該圖，否則該虛擬人像照片就會刪除。

據了解，LINE的虛擬人像於2020年9月28日上線，用戶可以設定髮型、髮色、五官、配飾、動作等，該功能不只是聊天室可用，限時動態、個人檔案也能替換，且除了靜態版外，還有動態功能，讓用戶可自訂專屬於自己的招牌動作。