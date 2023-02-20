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台東偏鄉機車排氣定檢服務開跑　預計東河等6鄉50場次

▲偏鄉機車排氣定檢服務開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲偏鄉機車排氣定檢服務開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

112年台東縣偏鄉機車排氣定檢服務正式啟動囉！台東縣環保局為服務偏鄉民眾，並提升機車排氣定檢意願，今年持續提供巡迴偏鄉機車排氣定期檢驗服務，預計前往東河鄉等6個鄉，進行共計50場次。

環保局指出，為服務更多偏鄉民眾，今年度偏鄉機車排氣定期檢驗服務地點包含東河鄉、達仁鄉、海端鄉、金峰鄉與延平鄉，共計50場次，服務行程海報亦將張貼於監理站、當地鄉公所、村辦公處等地方，民眾可抽空至指定地點定檢。

環保局進一步說明，若車主擔心忘記機車定檢時間，可上網申請台東縣機車排氣定期檢驗E化通知(https://taitung.aetcmoto.com.tw/)，輸入車牌、手機號碼與地區等資料，日後到應定檢時間，便可收到簡訊通知，民眾即可依行程時間，依期限完成年度定期檢驗。

環境保護局提醒，依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年須依照行車執照原發照月份前後一個月內完成機車排氣定期檢驗，若未於期限內實施檢驗，將處機車所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處3,000元罰鍰，再通知仍然未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。

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