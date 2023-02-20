　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

▲鐵花新聚落「閃閃PARK」25日盛大開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鐵花新聚落「閃閃PARK」25日盛大開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東再增一全新休閒遊憩場域，位於鐵花新聚落的「閃閃PARK」即將於25日嶄新開幕，當天除了與無印良品攜手合作的小屋生活展覽，更邀請14間來自全台各地的風格攤商、餐車，以及4組充滿創造力的樂團表演，為台東帶來互動式環境劇場、音樂與聲音實驗，歡迎鄉親一同閃閃體驗。

縣長饒慶鈴表示，台東舊火車站區域過去是台東人北漂的起點，近年來在縣府與中央努力下，包括串連鐵花村音樂聚落、鐵道藝術村、波浪屋、微光市集、鐵路路廊、台東故事館等，已成為遊客來東旅遊必訪景點。

為了打造鐵花新聚落多樣風格的場域，台東縣政府攜手無印良品進行「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，共同活化鐵花新聚落旁的閒置空間，除了保留場域原有的茄苳、龍眼等老樹，更優化人行環境與動線，成就全國獨一無二的「閃閃PARK─台東快閃實驗場」！廣場中以純台灣木材打造的「無印良品小屋」更是一大亮點。同時藉由風格品牌的進駐，希望鄉親或遊客都能從實際參觀與體驗中，一同想像台東慢生活與小型空間的可能性，並點亮心中有關永續與理想生活的思考。

交通及觀光發展處指出，台東縣政府更特邀全台眾多知名原創品牌進駐，如福灣巧克力、魚刺人雞蛋糕、白鬍子—Milk Beard 鮮奶霜淇淋專賣店、GRANGE璞草園及山嶼山戶外選物，涵蓋5大跨領域生活風格，讓台東的慢生活質感更加閃耀。首波進駐將自2月25日至3月21日，現場除有台東風格的限量商品，也將舉辦專屬台東的特別企劃活動。

ET快訊
全聯1夯品588元「降到199元」！　人妻一口氣搬9箱
企業最愛大學生排行！　台大掉出前三名
亞運毀了！國手阿基里斯腱全斷　被要求回國訓釀禍
快訊／星宇太狂了！漲52%衝破50元　奪航空股王
貳樓「看姓名」全桌5折！　只限一天
快訊／T1大亂鬥　8人懲處結果出爐
女星遭逼「不脫就換人」！　絕望長文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

台東馬偕醫檢兄弟檔　防疫有功雙雙獲獎

基隆「雨精靈創作大賽」開跑　童話藝術節首度融入永續發展目標

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

防疫國家隊「康那香企業」　南消辦企業災害自主應變實兵演練

貨車司機扶養身障父母+病弟　生活陷入困頓東港警出手相助

也要顧打火弟兄健康　義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機

室內口罩令2／20解禁　新北交通局：搭大眾運輸仍須戴口罩

新北首家山地原民日照中心　侯友宜盼信賢部落守護烏來長輩

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

台東馬偕醫檢兄弟檔　防疫有功雙雙獲獎

基隆「雨精靈創作大賽」開跑　童話藝術節首度融入永續發展目標

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

防疫國家隊「康那香企業」　南消辦企業災害自主應變實兵演練

貨車司機扶養身障父母+病弟　生活陷入困頓東港警出手相助

也要顧打火弟兄健康　義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機

室內口罩令2／20解禁　新北交通局：搭大眾運輸仍須戴口罩

新北首家山地原民日照中心　侯友宜盼信賢部落守護烏來長輩

楊千嬅帶兒子報考名校！　外籍面試官「當場用手機Google她」1句話被錄取

美光回應裁員　「台灣仍是最主要DRAM基地」

快訊／公股高層第2波地震！　台銀總座許志文請辭

小三通復航首例人道救援！台商心臟病入境就醫　21日搭軍機返台

每人176元！　北京市宣布發錢「補貼低收入戶」

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

「創作才女」白藝潾6月來台開唱！　全場統一票價「售票日出爐」

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

憲兵中士自主訓練突倒地　未送三總因評估內湖塞車才轉送台大

台積電下跌1元收517　台股上漲71點站上15500

地方熱門新聞

2023台灣燈會閉幕

2023萬金杜鵑2／25開展　藝術家打造移動花聚落

室內口罩令2/20解禁　新北搭大眾運輸仍須戴口罩

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

盧崑福捐贈台南省躬國小棒球隊

貨車司機收入扶養身障父母+患病弟　生活陷入困頓

逆溫混合層偏低+濃霧　嘉義市啟動空污應變

防疫國家隊「康那香企業」辦災害演練

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

嘉義市3/1減壓供水　公部門成立抗旱專區

嘉義市調降公立幼兒園新招生班級師生比

首宗國民法官審理律師名單曝

快儲水！「高雄3區」停水23小時

台中最長溜滑梯改礫石鋪面　民代砲轟

更多熱門

相關新聞

轆轆溫泉秘境5人失聯　真相竟是泡溫泉忘記時間

轆轆溫泉秘境5人失聯　真相竟是泡溫泉忘記時間

來自屏東的5名登山客，預定於18日返回，但家屬卻苦等不到，手機也均無法撥通，遂至屏東縣民族派出所報警處理；台東縣警察局關山分局霧鹿派出所所長胡松俊仁接獲轉報後，於19日與警員邱文豐及消防人員2人，組成4人的搜救隊伍，備妥攜行裝備及口糧後，於8時許啟程挺進轆轆溫泉山區。所幸4小時後，於林道約5公里處順利找到失聯的5人，立即通知心急如焚的家屬後，將5人順利帶返下山。

義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機

義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機

集保結算所贊助台東6校　教育處長致贈感謝狀

集保結算所贊助台東6校　教育處長致贈感謝狀

饒慶鈴拜會原民會　感謝支持台東原民業務

饒慶鈴拜會原民會　感謝支持台東原民業務

懂事少年長期遭狠父家暴　父過世無力安葬

懂事少年長期遭狠父家暴　父過世無力安葬

關鍵字：

閃閃PARK鐵花台東

讀者迴響

熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面