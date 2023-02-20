鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

▲鐵花新聚落「閃閃PARK」25日盛大開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東再增一全新休閒遊憩場域，位於鐵花新聚落的「閃閃PARK」即將於25日嶄新開幕，當天除了與無印良品攜手合作的小屋生活展覽，更邀請14間來自全台各地的風格攤商、餐車，以及4組充滿創造力的樂團表演，為台東帶來互動式環境劇場、音樂與聲音實驗，歡迎鄉親一同閃閃體驗。

縣長饒慶鈴表示，台東舊火車站區域過去是台東人北漂的起點，近年來在縣府與中央努力下，包括串連鐵花村音樂聚落、鐵道藝術村、波浪屋、微光市集、鐵路路廊、台東故事館等，已成為遊客來東旅遊必訪景點。

為了打造鐵花新聚落多樣風格的場域，台東縣政府攜手無印良品進行「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，共同活化鐵花新聚落旁的閒置空間，除了保留場域原有的茄苳、龍眼等老樹，更優化人行環境與動線，成就全國獨一無二的「閃閃PARK─台東快閃實驗場」！廣場中以純台灣木材打造的「無印良品小屋」更是一大亮點。同時藉由風格品牌的進駐，希望鄉親或遊客都能從實際參觀與體驗中，一同想像台東慢生活與小型空間的可能性，並點亮心中有關永續與理想生活的思考。

交通及觀光發展處指出，台東縣政府更特邀全台眾多知名原創品牌進駐，如福灣巧克力、魚刺人雞蛋糕、白鬍子—Milk Beard 鮮奶霜淇淋專賣店、GRANGE璞草園及山嶼山戶外選物，涵蓋5大跨領域生活風格，讓台東的慢生活質感更加閃耀。首波進駐將自2月25日至3月21日，現場除有台東風格的限量商品，也將舉辦專屬台東的特別企劃活動。