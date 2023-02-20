轆轆溫泉秘境5人失聯！警消搜山救援　真相竟是泡溫泉忘記時間





▲登山客未下山失聯，警消上山搜救順利尋回。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自屏東的5名登山客，預定於18日返回，但家屬卻苦等不到，手機也均無法撥通，遂至屏東縣民族派出所報警處理；台東縣警察局關山分局霧鹿派出所所長胡松俊仁接獲轉報後，於19日與警員邱文豐及消防人員2人，組成4人的搜救隊伍，備妥攜行裝備及口糧後，於8時許啟程挺進轆轆溫泉山區。所幸4小時後，於林道約5公里處順利找到失聯的5人，立即通知心急如焚的家屬後，將5人順利帶返下山。

「家人至海端鄉秘境轆轆溫泉登山，預計於18日晚間下山，但是等了數小時，依舊沒有他們的消息，而且手機也撥不通，請協助協尋」，家屬焦急地至屏東縣警察局民族派出所報案，請警察協尋。因海端鄉屬台東縣警察局關山分局霧鹿派出所管轄，該所接獲轉報後，於19日整備登山攜行裝備口糧及飲用水等物品，警消4人組成的搜救隊，於8時許展開轆轆溫泉山區搜救任務。

一行人沿著山道挺進，於8時40分許，在產業道路空地上，發現陳姓被協尋人所有之自小客車，確定一行人還在山區，便持續向山區邁進；因山區道路蜿蜒且多泥濘，員警衣褲都沾滿了泥土。所幸於12時許，在林道約5公里處，遇到正要返回下山的5人。經警詢問狀況後得知，原本18日中午要下山，但因泡溫泉及拍風景而忘記時間，至15時欲返程恐天黑路況不清危險，故延後一天。後因該區域無任何訊號可對外聯絡，家屬才會擔心報案。

關山警察分局表示，登山是較專業的戶外活動，因山區氣候變化無常，且地形嚴峻，所以在裝備(衣物、鞋子、背包、營帳、登山杖及禦寒物品等)及飲食等物品，均要充分整備，以備不時之需。另外提醒民眾，當遇危急狀況，身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援。如果是縱走等多天數與高難度的路線時，建議同時攜帶其他可通訊或定位設備，以確保安全。