　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

也要顧打火弟兄健康　義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機

▲關山義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

接獲勤務通報時消防人員會穿著消防衣、褲出勤，而在火場撲救的過程中消防衣往往會因此累積包括灰燼、化學物質等，若在沒有經過保養、清洗等處理會讓消防衣的效能降低。台東縣關山義消分隊長為能有效延長消防裝備的使用年限和健康等考量，特地向議員反應爭取縣府經費補助購置專用的洗衣機。

打火弟兄火場的搶救場所無論是房舍建築物或是空地雜草等，穿著的消防衣有可能沾染到有害物質，輕者造成皮膚過敏紅腫，嚴重亦可能導致癌症等重大健康危害。關山義消分隊長周福安為此向縣議員楊清順反應，消防衣的爭取不易如何維護延長裝備的使用性又能兼顧弟兄的健康；周福安獲得楊清順大力支持並協助向縣府爭取經費，購置消防衣專用洗衣機和清潔劑提供關山的警、義消使用。

周福安說，消防局在海端消防分隊有購置消防衣的專用洗衣機，但考量若是關山前往清洗不僅耗時、耗力非常不便，加上風乾期間也無替換可用。有的義消在出勤後只能以清水沖洗表面，有的使用家中洗衣機則會擔心若沾上有害物質會污染到其他衣物。家用的洗衣機在馬力或是容積上對清洗消防衣都有困難，1件消防衣在吸飽水後可達10公斤以上，所以周福安極力爭取一台消防衣專用的洗衣機來照顧打火弟兄的健康。

楊清順協助購置後來到消防分隊實際瞭解清洗的作業流程，消防員表示，在清洗消防衣時得先將衣服上的裝備取下，在清水中先用軟刷除去表面髒汙，並將拉鍊、魔鬼氈和口袋等拉上黏好；消防衣使用洗衣機清洗要放進洗衣袋中，周福安指出，由於消防衣的材質特殊，消防衣髒汙需要清洗時，必須使用專用的中性的洗衣劑，才不會破壞消防衣防護功能，尤其經過適當的清潔保養可以延長消防衣的使用壽命。待清洗過程洗淨、脫水後再放在陰涼處風乾即完成一般清潔作業。

ET快訊
馬3狂飆畫面曝！　「成功甩警」卻自撞雙亡
土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成
Toyz開直播「激戰兇版李毓芬」！　大尺度調教畫面曝光
LIVE／T1史上最大鬥毆衝突揭密　隋棠前住戶曝光！竟是蔡依
現場慘況曝！國三7車連環撞「2傷1命危」　駕駛嚇壞：後面都沒
T1鬥毆衝突「前23秒」就埋導火線！　球迷點名1人：輸不起
威力彩頭獎飆7億！2生肖財運旺　掌握黃金時段出手
多次打裁判、球員！　台啤助教黑歷史曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

防疫國家隊「康那香企業」　南消辦企業災害自主應變實兵演練

貨車司機扶養身障父母+病弟　生活陷入困頓東港警出手相助

也要顧打火弟兄健康　義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機

室內口罩令2／20解禁　新北交通局：搭大眾運輸仍須戴口罩

新北首家山地原民日照中心　侯友宜盼信賢部落守護烏來長輩

2023農村好物商品認證加值　72項社區產品業者入選

聯合盃作文大賽全國頒獎典禮　新北獲兩首獎全國最多

2023台灣燈會閉幕　黃偉哲親自接燈邀請民眾2024台南見

2023萬金杜鵑2／25開展　藝術家聯手打造「移動花聚落」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

防疫國家隊「康那香企業」　南消辦企業災害自主應變實兵演練

貨車司機扶養身障父母+病弟　生活陷入困頓東港警出手相助

也要顧打火弟兄健康　義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機

室內口罩令2／20解禁　新北交通局：搭大眾運輸仍須戴口罩

新北首家山地原民日照中心　侯友宜盼信賢部落守護烏來長輩

2023農村好物商品認證加值　72項社區產品業者入選

聯合盃作文大賽全國頒獎典禮　新北獲兩首獎全國最多

2023台灣燈會閉幕　黃偉哲親自接燈邀請民眾2024台南見

2023萬金杜鵑2／25開展　藝術家聯手打造「移動花聚落」

快訊／金門莒光路鬧區住宅起火！濃煙竄天　攤商收拾貨物急逃命

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

通膨警報投資布局　法人建議TIPS基金撐保護傘

等了4年！北市動物園「再迎小爪水獺四胞胎」　神隊友超給力

他出手打臉宋逸民！「每月提醒教友交錢」PPT曝光　陳維齡還講到哭了

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

續辦雙城論壇？蔣萬安指示林奕華負責　認同兩市交流「有不錯貢獻」

杭州亞運挑戰選手選拔賽報名啟動！「LOL、傳說對決」代表隊安排方式公開

主播前夫「億級條通店面」不保　入手價打7折法拍

AI新時代》中文服務待改善　台灣須自主開發ChatGPT

地方熱門新聞

2023台灣燈會閉幕

2023萬金杜鵑2／25開展　藝術家打造移動花聚落

室內口罩令2/20解禁　新北搭大眾運輸仍須戴口罩

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

盧崑福捐贈台南省躬國小棒球隊

逆溫混合層偏低+濃霧　嘉義市啟動空污應變

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

嘉義市3/1減壓供水　公部門成立抗旱專區

嘉義市調降公立幼兒園新招生班級師生比

首宗國民法官審理律師名單曝

貨車司機收入扶養身障父母+患病弟　生活陷入困頓

台中最長溜滑梯改礫石鋪面　民代砲轟

台南義消東門中隊辦山訓暨繩索訓練

快儲水！「高雄3區」停水23小時

更多熱門

相關新聞

集保結算所贊助台東6校　教育處長致贈感謝狀

集保結算所贊助台東6校　教育處長致贈感謝狀

集保結算所響應金管會推動金融公益，繼贊助台東綠島國小等2所學校後，111年底再贊助賓茂國中等6所國中，優化學校課輔、學藝、運動及教學環境，教育處長林政宏17日與8校校長拜訪集保結算所並致贈感謝狀，感謝提供經費協助提升教學品質，讓學子擁有更優質成長環境和發展機會。

獨／高雄婦昏迷「住家堆滿雜物」　空中救援畫面曝

獨／高雄婦昏迷「住家堆滿雜物」　空中救援畫面曝

饒慶鈴拜會原民會　感謝支持台東原民業務

饒慶鈴拜會原民會　感謝支持台東原民業務

懂事少年長期遭狠父家暴　父過世無力安葬

懂事少年長期遭狠父家暴　父過世無力安葬

饒慶鈴率團赴北桃銷售鳳梨釋迦

饒慶鈴率團赴北桃銷售鳳梨釋迦

關鍵字：

消防關山台東

讀者迴響

熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

T1鬥毆　蔣淯安：我不是會傷人的球員

T1爆大衝突　英熊、雲豹11人奪權出場

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

更多

最夯影音

更多
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面