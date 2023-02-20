也要顧打火弟兄健康　義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機

▲關山義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

接獲勤務通報時消防人員會穿著消防衣、褲出勤，而在火場撲救的過程中消防衣往往會因此累積包括灰燼、化學物質等，若在沒有經過保養、清洗等處理會讓消防衣的效能降低。台東縣關山義消分隊長為能有效延長消防裝備的使用年限和健康等考量，特地向議員反應爭取縣府經費補助購置專用的洗衣機。



打火弟兄火場的搶救場所無論是房舍建築物或是空地雜草等，穿著的消防衣有可能沾染到有害物質，輕者造成皮膚過敏紅腫，嚴重亦可能導致癌症等重大健康危害。關山義消分隊長周福安為此向縣議員楊清順反應，消防衣的爭取不易如何維護延長裝備的使用性又能兼顧弟兄的健康；周福安獲得楊清順大力支持並協助向縣府爭取經費，購置消防衣專用洗衣機和清潔劑提供關山的警、義消使用。



周福安說，消防局在海端消防分隊有購置消防衣的專用洗衣機，但考量若是關山前往清洗不僅耗時、耗力非常不便，加上風乾期間也無替換可用。有的義消在出勤後只能以清水沖洗表面，有的使用家中洗衣機則會擔心若沾上有害物質會污染到其他衣物。家用的洗衣機在馬力或是容積上對清洗消防衣都有困難，1件消防衣在吸飽水後可達10公斤以上，所以周福安極力爭取一台消防衣專用的洗衣機來照顧打火弟兄的健康。



楊清順協助購置後來到消防分隊實際瞭解清洗的作業流程，消防員表示，在清洗消防衣時得先將衣服上的裝備取下，在清水中先用軟刷除去表面髒汙，並將拉鍊、魔鬼氈和口袋等拉上黏好；消防衣使用洗衣機清洗要放進洗衣袋中，周福安指出，由於消防衣的材質特殊，消防衣髒汙需要清洗時，必須使用專用的中性的洗衣劑，才不會破壞消防衣防護功能，尤其經過適當的清潔保養可以延長消防衣的使用壽命。待清洗過程洗淨、脫水後再放在陰涼處風乾即完成一般清潔作業。