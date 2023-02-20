新北驚現大型「龜界恐龍」！牠咧嘴拒捕幾無天敵　動保處回應了

記者戴上容／新北報導

新北新店溪發現120公分「龜界恐龍」大鱷龜！有民眾拍下影片上傳至「社會事影音新聞」，畫面中可見，民眾吃力的拿出器具要將大鱷龜打撈上岸，而這隻鱷龜體型巨大、超過120公分，目測為成年鱷龜，影片引起討論；新北市動保處研判，鱷龜可能是遭人棄養又或是自行逃出，目前尚未接獲民眾報案需協助捕撈，提醒民眾看見鱷龜還是要多加小心。

▲▼新北新店溪發現120公分「龜界恐龍」大鱷龜！ 。（圖／翻攝自社會事影音新聞）

昨有民眾拍下影片上傳至「社會事影音新聞」，當時天色昏暗，有3人拿著各種粗細的繩子．站在新北新店溪旁將這隻鱷龜捕撈上岸，其中一人拿粗繩將鱷龜的嘴巴綁住，但這隻鱷龜奮力掙扎，在溪裡死命想逃脫，鱷龜重量相當重，兩個人奮力拉也很難擒獲。

鱷龜有「龜界恐龍」的稱號，生性兇猛、咬合力驚人，幾乎沒有天敵。像這樣的成年鱷龜身長都超過100公分，體重更是70公斤起跳，雖然目前被列為非保育類動物，可以人工飼養，但像這樣被隨意野放在開放流域，很可能造成危險。

新北市動保處處長楊淑方回應，目前尚未接獲民眾通報需協助捕撈鱷龜，也並未在新店溪發現牠的蹤影，但初步研判可能是體型、食量過大因此遭棄養，也可能是飼主為妥善照顧自行逃出。不過動保處也提醒，若真是棄養查證屬實，最高可開罰15萬，提醒民眾切勿以身試法。

▲新北動保處長楊淑方 。（圖／動保處提供）