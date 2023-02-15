　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義無良繁殖場棄養老盲博美！縣府硬起來...罰3萬+撤證逼關門

▲▼ 繁殖場棄養老犬遭撤證列管。（圖／嘉義縣政府提供）

▲繁殖場棄養老犬遭撤證列管。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所去年11月底接獲民眾通報，在朴子市場發現一隻遭棄養的眼盲白色博美犬，經家畜所全力追查，發現小狗來自轄內合法犬隻繁殖場，為蘇姓管理人員棄養，依動物保護法與特定寵物業管理辦法撤證並開罰3萬，規定場內25隻犬隻限期內完成絕育，如未完成再依法嚴懲，市場攤商聽聞懲處後拍手叫好，肯定家畜所積極處理。

▲▼ 繁殖場棄養老犬遭撤證列管。（圖／嘉義縣政府提供）

去年11月底民眾通報朴子市場內有一隻遭棄養的博美犬，經家畜所動保員救回檢查後，發現該犬為10歲母犬，身體瘦弱且營養不良，嚴重白內障導致視力幾乎為零，經家畜所悉心照顧後開放認養，目前已有愛心人士認養。

▲▼ 繁殖場棄養老犬遭撤證列管。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所追查相關監視影像，發現該犬隻為一民眾騎乘機車丟棄，犬隻被丟下車時還因眼盲一直在原地打轉，隨後函請當事者蘇姓管理人員製作筆錄。當事者表示，因為此犬個性敏感，不停吠叫，不想割除聲帶而選擇棄養。家畜所追查該博美犬的寵物晶片，晶片資料顯示為苗栗某狗園的犬隻，早已登記死亡，因資料不相符，已案移當地主管機關查辦。

依動保法規定，棄養動物可開罰3至15萬，特定寵物業管理辦法亦規定，經營特定寵物業，因停業、歇業或其他事由無法繼續飼養者，應妥善處置動物，違者廢止其許可證並不得認養動物。蘇姓管理員未妥善照顧犬隻而棄養不顧之行為已違反規定，除依棄養先開罰3萬外，場內犬隻全部列管並限期絕育，另亦同步廢止犬隻繁殖場許可證並不得再認養動物。

博美犬棄養期間由朴子市場內攤商輪流照顧，聽聞家畜所已抓到棄養人並予以撤證開罰，攤商們紛紛拍手叫好，表示就是有這種人才會造成流浪狗問題，應該給予處分，感謝家畜所幫狗狗找到好歸宿。

家畜所表示，犬貓繁殖場應妥善照顧場內犬貓，一旦查獲棄養行為將依法撤銷其許可證且不得再認養犬貓，請民眾務必遵守相關規定，以免觸法。

ET快訊
王力宏7點聲明大反擊！　開轟李靚蕾「適可而止」
中南部60K職缺有哪些？　內行推爆「這1行」
孫芸芸23歲女兒「貼男友照放閃」！　情人節卡片甜翻萬網
屋頂破洞滑出「超粗巨根」！　下秒掉出2條大肥蟒
搜救犬阿蘭當「領犬員暖暖包」抱睡整晚　打呼嚇醒自己
「19縣市低溫特報」　下波變天時間出爐
「2串碼」可在銀行ATM領6千！　參與行庫準備好了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒算準高度！化學槽車扯斷電桿電線　672戶停電...台電緊急搶修

嘉義無良繁殖場棄養老盲博美！縣府硬起來...罰3萬+撤證逼關門

南投消保官涉貪！浮報上萬服務費50萬交保　慘被拔官調任秘書

快訊／台南阿北「手推車留平交道」　害台鐵區間車撞上卡車頭

歌壇大姐大陳盈潔遭改判刑3年2月　若定讞將發監執行

「鴨+鵝」凌晨攜手逛大街…警拿塑膠桶追捕　各種撲空逗趣畫面曝

明道美女經紀人慘了！A商標吞貨款4856萬　檢2度偵辦逆轉起訴

阿蘭每天搜救4hrs累到打呼！完成任務返台　熱情民眾送玩具

狠殺馬國女大生！他聘3律師喊話法官：高額交保金替代羈押

保五總隊警員酒駕自撞中央分隔島　酒測值達公共危險罪遭移送

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

社牛「叫賣式」讚最愛店家 老闆難掩尷尬：謝謝妳！

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

沒算準高度！化學槽車扯斷電桿電線　672戶停電...台電緊急搶修

嘉義無良繁殖場棄養老盲博美！縣府硬起來...罰3萬+撤證逼關門

南投消保官涉貪！浮報上萬服務費50萬交保　慘被拔官調任秘書

快訊／台南阿北「手推車留平交道」　害台鐵區間車撞上卡車頭

歌壇大姐大陳盈潔遭改判刑3年2月　若定讞將發監執行

「鴨+鵝」凌晨攜手逛大街…警拿塑膠桶追捕　各種撲空逗趣畫面曝

明道美女經紀人慘了！A商標吞貨款4856萬　檢2度偵辦逆轉起訴

阿蘭每天搜救4hrs累到打呼！完成任務返台　熱情民眾送玩具

狠殺馬國女大生！他聘3律師喊話法官：高額交保金替代羈押

保五總隊警員酒駕自撞中央分隔島　酒測值達公共危險罪遭移送

傳「國防工業發展基金會」撥7億投資無人機　國防部：非屬實

王力宏7點聲明大反擊：證據已提交法院　開轟李靚蕾「適可而止」

國旅「敲盤子」貴爆！2022旅館房價創高　這縣市住一晚噴1.5萬

沒算準高度！化學槽車扯斷電桿電線　672戶停電...台電緊急搶修

台鋼雄鷹發紅包慰勞支援選手　洪總：跟中華隊學長學習

黨內反對為郭台銘「開大門」回鍋？　王金平曝是「這些人」運作

林佳娜飛大馬「跟護照差太大」卡關！　曝素顏真實照：確實不一樣

北一妹棄學賣早餐！顧植物人哥哥「結婚有1要求」　他嘆自私被罵爆

仙女下凡！韓韶禧藍色亮片洋裝秀S型水蛇腰　巧克力棕捲髮美到出圈

房客突退租「強逼退還租金」！　他進房一看嚇傻：連床都被拆了

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

社會熱門新聞

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

林口情人節撿到「百鈔金莎花束」警急尋人

3kg大龍蝦懷孕了！海產店老闆不忍賣給客人直接放生

即／新竹第一分局長倒宿舍外　疑天冷中風開刀搶救中

龜屍塞爆蜈蚣籠　嘉義埤塘慘照曝

她追劇驚見「媽媽被男友指侵」畫面！

即／中部最大洋酒商董座逃漏稅19億　檢聲請1億交保

即／高雄保五總隊警聚餐後酒駕撞分隔島

即／國3寶山段4車追撞　BMW遭夾全毀

送孩上學竟和主任滾上床　人妻爽喊：對我兇殘一起高潮

台南法官遭控「裸照霸凌」同事！　三字經逼死助理

男違停遭盤查神色慌張　原來是通緝犯

「只喝1罐」酒測值超標5倍　真相曝光

寒流奪命！轎車撞6車　破窗送醫亡⋯警：駕駛肇事前昏迷

更多熱門

相關新聞

即／嘉義租屋套房驚見女屍！女租客剩「頭顱、骨頭」

即／嘉義租屋套房驚見女屍！女租客剩「頭顱、骨頭」

嘉義縣某間出租套房今(12)日上午8時許有清潔人員進入打掃時，發現內部極為髒亂，還聞到惡臭異味，感覺不對勁報警處理，沒想到警方開門竟發現48歲的洪姓女租客明顯死亡，僅剩頭顱、骨頭，經鑑識人員勘驗確定是人的屍體。警方初步研判無外力介入，排除他殺嫌疑，詳細肇因還有待調查釐清。

妻子外遇難產亡！他拒帶小王的種回家而觸法

妻子外遇難產亡！他拒帶小王的種回家而觸法

兔年才開始！愛兔協會無奈：棄養增加5倍

兔年才開始！愛兔協會無奈：棄養增加5倍

帶狗狗去公司安親！主管讓出主位

帶狗狗去公司安親！主管讓出主位

把貓丟收容所　飼主抱怨牠太熱情

把貓丟收容所　飼主抱怨牠太熱情

關鍵字：

嘉義縣合法繁殖場棄養撤證列管

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

台灣汪汪隊抵國門　下飛機蹲地秒便便

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

小S「錄影被踩1地雷」飆罵片段曝！班底1舉動惹毛她

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面