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美國跨黨4眾議員今訪台　外交部：對台支持不分黨派

▲▼外交部北美司司長徐佑典（左一）歡迎美國聯邦眾議員康納（右二）、眾議員歐清傑（左二）及傑克森眾議員（右一）訪問台灣。（圖／外交部提供）

▲外交部北美司司長徐佑典（左一）歡迎美國聯邦眾議員康納（右二）、眾議員歐清傑（左二）及傑克森眾議員（右一）訪問台灣。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院康納（Ro Khanna）、岡薩雷斯（Tony Gonzales）、歐清傑（Jake Auchincloss）及傑克森（Jonathan Jackson）等4名眾議員19日至23日訪台。外交部表示，歡迎4位美國聯邦眾議員聯袂到訪，美國國會剛開議不久，就再有跨黨派議員團來訪，彰顯美國對台灣不分黨派的強勁支持。

外交部今天發布新聞稿誠摯歡迎美國議員團來訪。外交部說明，康納等人在台期將晉見總統蔡英文，並拜會我國政府相關部會首長，就強化台美安全與經貿夥伴關係等議題交換意見，此外，訪團此行也將拜會相關產業人士，就如何強化台美產業及科技合作交換意見。

康納、傑克森和歐清傑為民主黨眾議員，岡薩雷斯則是共和黨眾議員。岡薩雷斯於2021年底全球疫情嚴峻時曾訪台，展現對台灣的堅定支持；康納去年則提出強化台美公衛合作的《美台公共衛生保護法案》（The U.S.-Taiwan Public Health Protection Act），法案核心內容已獲納入《2023會計年度國防授權法》並完成立法程序。

外交部指出，這次來訪的4位聯邦眾議員都是我國在美國國會的重要友人，過去幾年在強化台美安全合作、台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）及參與「世衛組織」（WHO）等重要議題上，都堅定為台灣發聲。

美國國會新一屆上月甫開議，外交部說，開議不久就再度有跨黨派議員團來訪，彰顯美國對台灣不分黨派的強勁支持。相信康納等4位眾議員將能透過此行更深入瞭解我國現況，並協助持續推動深化台美在各領域的合作夥伴關係。

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