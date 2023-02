傳吳釗燮下周赴白宮「祕密會談」　本人回應了

▲外交部長吳釗燮舉行「賑濟土敘震災記者會」。(圖/記者林敬旻攝)



記者杜冠霖/台北報導

英媒《金融時報》披露,美國白宮官員下周將在華府與台灣外交部長吳釗燮及國安會祕書長顧立雄舉行「祕密會談」,會談將閉門進行,以避免激怒中國。對此,吳釗燮18日出席外交部「賑濟土敘記者會」時,被兩度問及此事,他僅用英語回應,自己不能評論、也不能證實。

根據5名知情人士說法,這支台灣代表團由吳釗燮及顧立雄領軍,預計周末抵達美國,下周將會晤美國副國安顧問芬納(Jon Finer)及副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)。

根據《金融時報》指出,此次祕密會談是台美間長期存在的「特殊管道」(special channel)一環,用於解決安全問題,歷屆美國政府皆不曾曝光此一外交渠道,但隨著中國對台灣態度愈來愈強硬,這條管道也變得愈發重要。

《金融時報》2年前揭露此一渠道的存在,當時吳釗燮率團於馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)會晤美國官員。駐美國台北經濟文化代表處則拒絕對此發表回應。

過去這類會議有時會在華府以外、遠離聯邦政府的地點進行,以免中國藉此批評美國或台灣,但下周的會議傳出將在美國在台協會(AIT)維吉尼亞州總部舉行。此次會談正值美中緊張之際,美軍4日擊落一顆在北美上空飛行8天的中國間諜氣球,使二國關係變得更加不穩。

對於此次會談,吳釗燮今出席外交部「賑濟土敘記者會」,被媒體追問兩次相關議題,吳釗燮僅用英語回應,「I am not able to comment on that and I am not able to confirm that.(我無法評論,也無法證實)」