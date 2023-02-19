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女兒畢業典禮返家「內褲見紅」！眼尖父驚覺出事　怒揪狼廚師

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲少女畢業典禮當天與男網友見面，被載到摩鐵性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄1名15歲少女參加畢業典禮返家後，父親發現女兒換下來的內褲有血漬，且對他保持距離，感覺有詭，請老師私下詢問，才得知女兒與41歲張姓男網友見面，在摩鐵遭性侵得逞。一、二審法官依故意對少年犯強制性交罪，處3年6月。

判決指出，領有身心障礙證明的15歲少女小雨（化名）在2020年4、5月間，透過交友軟體認識張男，期間2人曾到西子灣出遊、唱歌。6月12日正好是小雨的畢業典禮，2人約好一起去唱歌。晚上8時48分見面後，張男卻開車到摩鐵，強脫小雨的衣褲性侵，甚至塞跳蛋進下體。

小雨返家後，父親見她神情不對勁，換下來的內褲還留有血漬，且對自己保持距離，認為事情不對勁，請導師詢問，導師才從同學那邊得知小雨曾向大家分享此事，進一步和小雨細談後確認她遭到強迫性交，父親立刻報警處理。

審理時張男辯稱，當時跟小雨是男女朋友關係，事前2人早就約好要嘿咻，雙方是合意性交；過程中小雨會說「不要不要」是習慣，脫衣服時她都沒有掙扎。

經勘驗對話紀錄，張男與小雨確實僅約好要唱歌，且小雨精神鑑定為中度智能障礙，若非親身經歷，難以於警詢、偵查、審理時就性侵情節描述一致，採信其證詞；另，張男曾表示與小雨見面2、3次，相處時間大概1、2小時，交往尚淺，聊天紀錄中小雨也沒說過「不要不要」，勘認其辯解「不要」是小雨口頭禪與事實不符。

一審考量張男與小雨及小雨父親以30萬、20萬元達成調解，但否認性侵犯行，未見悔意，兼衡自述國中畢業、從事廚師、月收入4萬多元等情節，量處3年6月。案經上訴，高雄高分院認為量刑無不當，予以駁回。全案仍可上訴。

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