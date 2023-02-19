快訊／跟進了！高雄「義享時尚廣場」宣布：20日口罩解禁

▲義享天地「義享時尚廣場」。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

隨著疫情逐步穩定，許多民眾都在期待口罩解禁，指揮中心於日前宣布將放寬室內戴口罩規定後，遠東SOGO百貨在18日宣布，配合指揮中心規定，自20日起放寬百貨室內口罩配戴政策，新光三越和遠東百貨也都表示將配合政府規定，現在高雄的義享時尚廣場也宣布跟進。

義享時尚廣場宣布在本月20日起，配合政府室內口罩解禁，民眾進入買場將不強制配戴口罩；在買場員工部份，將尊重同仁個人意願，不強制配戴但鼓勵同仁可於出勤期間視工作服務內容所需配戴，以保護自己健康安全並持續為民眾提供安心的購物環境。

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遠東SOGO宣布，自2月20日起，消費者來店不強制要求佩戴口罩。但為配合防疫規定並保障消費者及員工，除本公司餐飲部門人員依規定配戴口罩，其餘於第一線提供服務之同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，保障員工及消費者之安心安全。

▲義享天地「義享時尚廣場」。（資料圖／記者許宥孺攝）

另一百貨業者遠東百貨則回應，基本上也是配合政府政策，20日起將尊重消費者及員工個人意願，入店不會強制要求佩戴口罩，也不會硬性規定員工拿下口罩，尤其與餐飲相關工作人員，有衛生方面考量。另外，遠東百貨也表示，期盼指揮中心會有更詳盡的相關規定辦法能依循參照。

新光三越也表示，20日起配合政府室內口罩令解禁，將不強制民眾進入買場配戴口罩，並將持續打造安全安心的購物環境。而百貨員工的部分則為，上班時間不強制但仍鼓勵配戴口罩，惟同仁若有身體不適、發燒或呼吸道症狀者則務必配戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。