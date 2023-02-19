健康管理師的50+「減法生活」　內外重整斷捨離，勇敢迎接半百後的人生

文／女子學

子曰：「五十而知天命。」《論語》中，至聖先師早已預告人生走到半百的心境轉折，不再無謂地執著，而是用豁達的心胸看待周遭的種種，維持身心平衡。

「50歲後，最好的狀態莫過於內在的知足富饒，以及外在的自信健康！」一直給人開朗大方印象的健康管理師Maggie，這次要跟大家分享50+後的「減法生活」，看她如何把關健康，保有宜人的好氣色，以及對於人生、心理態度的改變，追求簡單平凡，珍惜每個時刻！

減法生活1：選擇0負擔，有信譽的品牌商品



「年紀越大，要的越單純！」針對生活用品與保健品的挑選上，Maggie堅持以天然、零負擔、有信譽的品牌為首選，捨棄「人工」製造、化學原料，給身體最好的照顧。

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頭髮養護－黑淬絲



50歲後，Maggie發現頭髮的改變最為明顯！不僅光澤降低，還有毛躁、枯黃、脆弱、逐漸稀疏等問題，白髮也更加猖狂。因此，在保養上Maggie盡量不使用髮膠、定型液以降低不必要的負擔，並選用天然植萃成分加以呵護，她率先分享黑淬絲品牌兩款植萃賦活洗髮精。

▲黑淬絲細緻的泡沫、溫和的香味，讓 Maggie 使用後覺得非常舒壓。（圖／Maggie老師提供，下同）



首先，是「漢方豐盈強健賦活洗髮精」，舒心的檀香味讓沐浴備感放鬆，洗完吹整時還能感受到輕盈的蓬鬆感。再來是強調護色鎖水的「咖啡因控油護色賦活洗髮精」，Maggie習慣染髮後兩周內使用，清爽的含羞草香氣能緩解染髮劑殘留的刺鼻味，且良好的控油效果，對兩天洗一次頭的Maggie來說也是一項貼心的幫助。

▲天然植萃，深層呵護頭皮。兩款洗髮精皆可搭配氣墊木梳，洗髮前按摩梳順，沖洗時更輕鬆。（圖／黑淬絲官網）



有了好工具，洗頭時也要留意一些細節！Maggie提醒洗澡前可先使用黑淬絲氣墊木梳將頭髮梳開，減少沖洗時為了順髮對頭皮的傷害；清潔時水溫不宜超過40度，避免刺激毛囊造成頭皮發炎、過敏；洗髮精倒出後先在手上搓揉起泡，不要直接接觸頭皮，接著用指腹輕輕按摩，千萬不要用指甲大力搔抓。

整體保健－森下仁丹晶球益生菌



回到身體層面，年紀增長使原有的機能逐漸流失，故在飲食上無法攝取的營養素，Maggie則建議補充保健品來加強：如用以安定神經與提升代謝的B群、促進鈣質吸收的維生素D、保護眼睛的藍莓葉黃素、提升免疫力的滴雞精都是不錯的選擇。此外，針對調整體質的益生菌，她特別推薦「森下仁丹晶球益生菌」。

▲家喻戶曉的森下仁丹品牌，在日本益生菌市場已有25年蟬聯第一的市佔率。（圖／森下仁丹官網）



日本的百年企業森下仁丹，一直是國民心中的信譽商標。熱銷的晶球益生菌系列具有專利的耐酸晶球包覆技術，讓優質的「指標菌」——比菲德氏菌不受胃酸破壞，順利抵達發揮作用，幫助調整腸道細菌叢生態，進而排便順暢、減緩季節環境造成的不適感、打造好體質。

減法生活2：生活與關係上的斷捨離



接著回到內在觀點，呼應前面所述的「簡單平凡」，Maggie提到近幾年流行的「斷捨離」，亦即將周遭的人、事、物配合生活一一整理，學習適時放棄，不要老跟自己過不去。

▲珍惜所愛在身邊的每一天，享受當下、感謝生活，是Maggie目前知足的人生目標。



觀點層面－不計較得失，豁達接受「變老」



這兩年，Maggie形容自己轉變甚多，也許是面臨到許多措手不及的生老病死，發覺人生不過短短幾10年，任誰都會走到這一步，反而對死亡可以抱持著正向的態度，進而討論規劃。也因如此，現階段對Maggie而言，外在的得失早已不是重點，而是踏實過日子，知足享受50+的每一天。

關係層面－人際重整，建立自我價值

在人際方面，Maggie認為一方面是疫情影響，另一方面則是年紀使然，自己也慢慢脫離活躍的社交圈，與其花時間經營不必要的關係，不如多用在家人身上，珍惜彼此共處的時光。

▲毛小孩的陪伴，讓Maggie感覺生活更為溫暖豐富。



由於3個孩子已長大成人，有自己的人生規劃，Maggie推薦大家可以養毛小孩，像她就有三隻貓和一隻鸚鵡，把母愛轉移到寵物身上，無形中亦減少了孩子的壓力，更不必奢望寵物回報，只管付出單純的愛。另外，人終究得有生活目標，可藉由新事物嘗試或者投入志工活動，透過學習與幫助他人建立成就，就不會貶低自己。

物質方面－只買真正需要的東西



「過去把所有重心放在工作上，每個月辛苦賺錢，就常常會想買東西滿足心理需求。」 50歲後，Maggie開始精減開銷，購物前會謹慎思考用處，真正需要才會下手，其他慾望則盡量減少與避免。

有人說：「女人的美是來自外在的自信和內在的豐富。」這句話在Maggie身上是無庸置疑的，無論是對健康的把關，還是心靈的飽滿富足，皆顯示了她的專業與智慧！50+並不可怕，我們也可以學習Maggie的「減法生活」，快樂地變老，成為自己心中的美魔女！

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